Anticipazioni Gf Vip 10 novembre lacrime e la reazione di Paolo e Clizia

Stando alle anticipazioni del Gf Vip di stasera 10 novembre per Micol sorpresa di Paolo e Clizia dopo le liti con Antonella, Attilio in lacrime

L’ingresso di sei nuovi concorrenti durante la scorsa settimana ha decisamente dato una scossa alle dinamiche all’interno della casa del GF Vip. La vippona più toccata, probabilmente, dalle new entry è Antonella Fiordelisi, reduce da una settimana decisamente turbolenta. La giovane influencer ha discusso infatti sia con Oriana Marzoli che soprattutto con Micol Incorvaia, come prevedibile. La sorella di Clizia è infatti la ex di Edoardo Donnamaria e la sua presenza ha chiaramente turbato Antonella e la lite tra le due non ha faticato ad arrivare. Dagli abbracci che Micol ed Edoardo si sono scambiati a insaputa della schermitrice alle accuse di calunnie, Antonella ha attaccato profondamente Micol, accusandola di essere furba e di fare la vittima. Micol non ha voluto confrontarsi con Antonella, chiedendo di chiudere ogni comunicazione. Probabile però che nella puntata di stasera 10 novembre possa esserci un confronto, sollecitato da Signorini, tra le due e anche con Edoardo, che ha avuto anche lui una discussione con Micol per la storia dell’abbraccio.

Ad incendiare la situazione questa sera potrebbe anche esserci una sorpresa per Micol ed Edoardo, ovvero l’apparizione proprio di Clizia e Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è il migliore amico di Edoardo e pare anche colui che ha fatto da tramite per fargli conoscere Clizia. I due potrebbero davvero smuovere la situazione, magari attaccando Antonella, che decisamente non ci è andata leggere con Micol. Insomma, il mirino è puntato sui Donnalisi e su Micol, destinati a essere protagonisti dell’appuntamento di questa sera del Gf Vip.

Spazio, come in ogni puntata, alle storie personali e a parlare dovrebbe essere proprio Edoardo Donnamaria, per cui si prospetta una serata parecchio impegnativa, e forse Edoardo Tavassi. Chissà che col racconto del primo non possiamo scoprire anche qualcosa in più sulla sua storia con Micol, oltre che sul suo passato. Un altro vippone che sarà al centro dell’attenzione è Attilio Romita, che ha vissuto giorni difficili a causa della nomination, finendo addirittura in lacrime per la paura di essere eliminato. Il giornalista ha avuto degli attimi di smarrimento, rimproverandosi anche per il suo percorso, per non essersela giocata meglio, chissà che con Signorini non parlerà proprio della sua avventura nella casa, con i buoni propositi per non avere rimpianti in caso di vittoria al televoto.

Anticipazioni Gf Vip 10 novembre Oriana e Daniele

È entrata come un vero e proprio ciclone Oriana Marzoli, la spagnola d’adozione, venezuelana di nascita, che vanta un passato ricchissimo di reality. Non a caso, la nuova gieffina si è mostrata subito a suo agio nella casa, inserendosi nelle dinamiche sia positive che negative. Oltre alle liti per la sua abitudine a girare in costume, Oriana si è anche avvicinata molto a Daniele, mostrandosi titubante però quando la situazione si fa più incalzante. Dal Moro, dal canto suo, è tornato a polemizzare con gli autori accusandoli di volerlo avvicinare alla venezuelana. Il feeling però è innegabile e stasera, sicuramente, i due saranno messi in mezzo da Signorini a dare delucidazioni sul loro rapporto.

Tiene ancora banco, tornando ad Antonella Fiordelisi, la questione del suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, col padre della schermitrice che ha annunciato di voler imporre un divieto di avvicinamento a sua figlia. Dichiarazioni forti, che infiammano la situazione intorno ad Antonella e che vengono accompagnate da quelle di un altro ex della vippona, Francesco Chiofalo, che ha sostenuto che la ragazza sia plagiata dal padre, rivelando a Fanpage.it che Antonella e Gianluca hanno solo finto di lasciarsi affinché lei entrasse nella casa e che la storia con Edoardo è tutta costruita. Dichiarazioni molto forti, che stasera potrebbero essere seriamente oggetto di analisi e dibattito.

Infine, abbiamo assistito a una complicità tra Edoardo Tavassi e Patrizia Rossetti in occasione dello scherzo con cui il fratello di Guendalina ha fatto credere a tutti di essere stato squalificato svegliando di soprassalto i vipponi nella notte. Si parlerà stasera senz’altro di questo momento molto divertente, ma si tornerà anche, ancora, su Giaele e Antonino, con la modella che si è sfogata lamentando di essere stata solo una distrazione per Spinalbanese.

Anticipazioni Gf Vip chi esce stasera 10 novembre: i nominati

Spazio, ovviamente, anche al solito televoto, che in questa puntata di giovedì 10 novembre vale l’eliminazione per uno dei vipponi in nomination. A rischio ci sono Attilio Romita, che come abbiamo detto ha vissuto molto male la vicenda, Giaele e Pamela Prati. Stando ai pronostici, la vippona più a rischio eliminazione sembra essere Pamela Prati, che sul web ha raccolto circa il 25% delle preferenze. Davanti a lei Giaele con un buon 35%, mentre il favorito del pubblico sembra essere Attlio, che col suo 40% delle preferenze sembra maggiormente a riparo dall’eliminazione. Rischia molto la Prati, che venendo eliminata potrebbe ricongiungersi a Marco Bellavia, ma le distanze non sono così ampie da non poter considerare un ribaltone dei pronostici.

Infine, potrebbero presto essere annunciati nuovi ingressi, da spedire prima in quarantena e poi far entrare in casa. Signorini finora ha sempre aspettato l’ultimo per fare le proprie rivelazioni, non sbilanciandosi mai, ma secondo il totonomi alcuni possibili concorrenti potrebbero essere l’ex tronista Eugenio Colombo, Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati che ironicamente potrebbe proprio subentrarle, Helena Prestes e Umberto Smaila. Il tempo solo ci saprà dire se effettivamente questi nomi potrebbero essere quelli dei prossimi protagonisti del GF Vip.