Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria storia d’amore: non così tanto ex

Micol Incorvaia è ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. I dettagli su una storia d’amore che non sembra finita del tutto

Micol Incorvaia, 29 anni, è nuova concorrente del Grande Fratello Vip ed è entrata nella Casa in qualità di ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Già sorella di Clizia, concorrente del Grande Fratello Vip 5, squalificata per aver pronunciato la famosa frase su Buscetta è già agguerrita contro Antonella Fiordelisi. Se ancora innamorata del volto di Forum, questo non possiamo saperlo, ma conosciamo tramite i racconti che entrambi hanno fatto sui social i dettagli sulla loro storia d’amore. Partiamo sul primo punto oscuro della vicenda. Se tutti pensavano che Micol e Edoardo fossero fidanzati ufficialmente, Donnamaria ha detto che non aveva una relazione seria da cinque anni come riferito a Antonella Fiordelisi. Già questo potrebbe non piacere alla nuova concorrente del GF Vip ma tornando alla loro relazione sentimentale ci sono altre notizie scovate dal popolo di Twitter che segue molto il gossip. La sorella dell’Incorvaia e lo speaker di RTL 102.5 si sono conosciuti proprio su Twitter iniziando a flirtare con l’hashtag #ciavarrini anche se resta difficile pensare che essendo lui amico e collega di Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia, non si erano già visti in precedenza.

Tutto ciò accadeva nel 2020 quindi molto tempo fa però c’è chi giura che i due si siano visti, flirt o storia non possiamo saperlo, fino a quest’estate per poi bloccarsi sui social ma non conosciamo il motivo del perché si sono lasciati anche perché sembra essere tornato il sereno visto che sono tornati a seguirsi su Instagram. Infine, sempre attraverso i gossip di Twitter, apprendiamo senza però conferma ufficiale che Micol Incorvaia avrebbe preso parte alla festa di compleanno del famoso padre di Edoardo Donnamaria e che lui sarebbe stato in Sicilia. Durante la puntata del 3 novembre Alfonso Signorini ha inoltre rivelato che Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si messaggiavano durante il periodo di quarantena del ragazzo prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Micol Incorvaia chi è e cosa fa la sorella di Clizia

Micol Incorvaia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip giovedì 3 novembre. Classe 1993, è nata ad Agrigento il 9 settembre e sin da piccola la sua grande passione è stata la moda. Dopo aver studiato allo IED a Milano, la nuova gieffina ha iniziato a lavorare come designer e si è fatta strada nel mondo della moda. Il suo nome è balzato all’attenzione e del mondo dello spettacolo per due motivi. Il primo è la stretta parentela con Clizia Incorvaia, sua sorella, influencer molto famosa, ex gieffina anche lei visto che è stata nella casa nel 2020, nell’edizione in cui, tra l’altro, ha conosciuto Paolo Ciavarro, la sua dolce metà. Il secondo è invece la relazione con Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del GF Vip, con cui c’è stato un flirt nel 2021, come testimoniano anche molti scambi di tweet online, ma con cui è invece finita, considerando anche la relazione di Edoardo con Antonella all’interno della casa.

Come detto, Micol è la sorella della famosissima Clizia, ex moglie del frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina e nota influencer e personaggio televisivo. La vita di Clizia è letteralmente cambiata nel 2020, quando ha partecipato al GF Vip e ha conosciuto Paolo Ciavarro, con cui ha stretto una relazione e ha avuto, lo scorso febbraio, un figlio di nome Gabriele. Oggi Clizia Incorvaia ha 42 anni, la sua relazione con Paolo Ciavarro procede a gonfie vele, arricchita dalla presenza di Gabriele che sicuramente riempie le giornate di sua mamma. La gravidanza ha inevitabilmente rallentato i suoi impegni televisivi, tanto che non si vede da un po’, ma l’ex gieffina rimane molto attiva sui social, specialmente su Instagram dove può vantare un ampio numero di seguaci e condivide molti scatti della sua vita quotidiana e del suo piccolo e ora fornirà anche sostegno a sua sorella, pronta anche lei all’esperienza nella casa del Grande Fratello.