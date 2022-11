The Crown 5 Leonora Knatchbull chi era: storia vera e malattia

The Crown 5 ha introdotto una serie di nuovi personaggi tra questi anche Penelope “Penny” Knatchbull, la donna ha dovuto affrontare la morte della figlia di soli 5 anni Leonora Knatchbull

Una dei personaggi aggiunti alla quinta stagione di The Crown è Penelope “Penny” Knatchbull , Lady Romsey (Natascha McElhone) che diventa un’amica intima del principe Filippo, duca di Edimburgo (Jonathan Pryce) in seguito a tragiche circostanze della sua vita personale. La nuora della cugina di Philip, Penny deve infatti affrontare la perdita della figlia più giovane Leonora, e Philip la aiuta a incanalare il suo dolore in nuovi sfoghi, uno dei quali è piuttosto stimolante. Le due svolgono un ruolo chiave nelle relazioni all’interno della Famiglia Reale, le cui ripercussioni si sono verificate negli ultimi tempi. Ovviamente la storia ha attirato l’attenzione degli appassionati della serie Netflix, colpiti dalla morte di Leonora Knatchbull come rappresentato nella seconda punta di The Crown 5. La bambina è interpretata nell’episodio 1 della stagione dall’attrice Clara Graham. Il secondo episodio della stagione, intitolato The System, ritrae il funerale di Leonora Knatchbull e il dolore provato da Lady Romsey per la perdita di sua figlia.

Storia vera e causa morte di Leonora Knatchbull

Leonora Knatchbull era la terza e più giovane figlia di Norton Knatchbull, Lord Romsey, e Penelope Knatchbull, Lady Romsey. Norton è il figlio di Patricia Edwina Victoria Knatchbull, seconda contessa Mountbatten di Birmania e John Knatchbull, barone Brabourne. Attraverso sua madre, Norton è il nipote del defunto Louis Mountbatten, conte Mountbatten di Birmania ed è quindi cugino del defunto principe Filippo, duca di Edimburgo. Alla morte di sua madre nel 2017, Norton è diventato conte Mountbatten di Birmania e Penelope è diventata contessa Mountbatten di Birmania. Leonora Louise Marie Elizabeth Knatchbull è nata il 25 giugno 1986: è stata fotografata sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping the Colour nel 1991, in piedi di fronte a Diana, interpretata in The Crown 5 da Elizabeth Debicki. Un’immagine entrata nella storia e che ha lasciato il segno anche nella famiglia reale. Purtroppo, la tanto amata Leonora ha avuto una vita tragicamente breve e si ammalò di cancro ai reni, questa è stata la causa della sua morte avvenuta all’età di cinque anni al St. Bartholomew’s Hospital di Londra il 22 ottobre 1991. La piccola era ammalata durante una vacanza con i suoi genitori a Maiorca nell’agosto 1990. Leonora fu sepolta nella tenuta di famiglia di Broadlands vicino alla città di Romsey

Nel 1994, Norton e Penelope Knatchbull hanno istituito il Leonora Children’s Cancer Fund in memoria di Leonora. Il Duca di Edimburgo ha partecipato a un ricevimento per promuovere l’ente di beneficenza nel 1994. Si ritiene che la famiglia reale abbia offerto sostegno ai Mountbatten dopo la morte della figlia e il principe Filippo ha partecipato a un ricevimento per promuovere l’organizzazione di beneficenza. Il duca di Edimburgo e la contessa Mountbatten sarebbero diventati amici intimi nonostante una differenza di età di 32 anni, condividendo l’amore per i cavalli e la guida delle carrozze. Le voci sulla coppia che avevano una relazione sono state smentite con veemenza da entrambi nel corso degli anni, con il Duca di Edimburgo che una volta ha sottolineato che il suo stile di vita avrebbe reso impossibile condurre una relazione segreta. La contessa divenne nota come la custode dei suoi segreti ed era una di quelle autorizzate a fargli visita dopo che si era ritirato dai doveri reali prima della sua morte. Al funerale del duca di Edimburgo, nonostante le restrizioni Covid, tra le trenta persone presenti c’è proprio Penelope, contessa di Mountbatten.