The Crown 5 Elizabeth Debicki chi è la Principessa Diana

Tutti gli occhi sono puntati su Elizabeth Debicki, 32 anni, da quando era stato annunciato che avrebbe sostituito Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana in The Crown 5. Dove l’abbiamo già vista

Elizabeth Debicki è l’attrice scelta per interpretare il ruolo della Principessa Diana in The Crown 5. Nata nel 1990 a Parigi e cresciuta in Australia, ha 32 anni, un fratello e una sorella. I genitori sono due ballerini di danza classica che si sono incontrati mentre si esibivano insieme a Parigi. Proprio l’attrice che interpreta Diana si è descritta come un “melting pot emotivo” per le sue origini polacche e irlandesi e ha evidenziato come la sua famiglia sia appassionata e profonda. Quando aveva 5 anni, si è trasferita con i genitori a Melbourne, in Australia, dove è cresciuta. Con due genitori teatranti, Debicki ha descritto la sua vita domestica come caotica e creativa. “La casa era molto viva, c’erano sempre molte cose in ballo”, ha ricordato. “Andavo a casa di altre persone dove non era così e sembrava tutto così tranquillo. Poi tutti i miei amici venivano a casa mia e dicevano: “Oh mio Dio, la tua casa è la migliore!”. Ora sono estremamente grata per quella specie di nido così colorato. Mi ha sicuramente dato la resistenza e la capacità di sopportazione per il lavoro, la sensazione che tutto sia possibile e che le persone dicano quello che pensano”. In un’intervista l’attrice che interpreta la Principessa Diana in The Crown 5 serie Netflix ha dichiarato: “Voglio solo che il lavoro parli e che le persone lo ricevano nel modo in cui vogliono senza che nulla lo influenzi. Voglio solo che la gente mi conosca per il mio lavoro”. Per Elizabeth Debicki poter interpretare la Principessa del Galles è stato un privilegio e quando ha ricevuto la notizia si è sentita sopraffatta dall’emozione, più volte ha espresso la sua ammirazione nei suoi confronti: “Era un essere umano straordinario e quindi l’idea di mettermi in gioco è stata entusiasmante”.

Elizabeth Debicki film dove l’avete già vista

Elizabeth Debicki ha iniziato a praticare la danza classica in tenera età, ma sapeva già da subito di voler lavorare nel mondo dello spettacolo. In un’intervista aveva spiegato di amare la possibilità di stare sul palco, in particolare l’emozione che si prova quando si entra in contatto con una folla senza volto e farlo fin da piccola è stata un’autentica fortuna. Il suo primo ruolo importante è stato ne Il grande Gatsby del 2013. L’attrice di The Crown 5 ha avuto la sua prima occasione importante a 21 anni; il regista Baz Luhrmann ha visto il suo provino e l’ha scritturata per il ruolo di Jordan Baker nell’adattamento de Il grande Gatsby. La sua interpretazione nel film è stata apprezzata dalla critica e ha vinto un AACTA Award come miglior attrice non protagonista. Dopo il successo de Il grande Gatsby, Elizabeth Debicki ha ottenuto altri ruoli rilevanti. Tra i suoi progetti più importanti figurano Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie, Tenet di Christopher Nolan e la serie di film Guardiani della Galassia. La 32enne è anche apparsa in due serie televisive acclamate dalla critica, The Night Manager e The Kettering Incident. Tra le curiosità di Elizabeth Debicki c’è la sua avversione ai social media. L’attrice infatti non ha account sui social network perché come spiegato è sempre stata una persona riservata e ha sempre voluto far conoscere al mondo il suo lavoro.