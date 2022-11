The Crown 5 le differenze tra finzione e realtà

Arrivata The Crown 5, la nuova stagione della serie Netflix sui reali inglesi, che tratterà il difficile rapporto tra la Regina Elisabetta e Lady Diana.

È arrivata il 9 novembre su Netflix The Crown 5, la quinta stagione della celebre serie sui reali inglesi che adesso giunge a una delle sue fasi più problematiche e discusse, quella che si svolge nei primi anni Novanta e che vede il controverso “scontro” tra la Famiglia Reale e la Regina Elisabetta (recentemente scomparsa), interpretata da Imelda Staunton, e Lady Diana Spencer, che avrà invece il volto di Elizabeth Debicki. Come al solito, quando si tratta diprodotti di fiction che però raccontano fatti realmente accaduti, il pubblico è portato a chiedersi cosa c’è di vero e cosa no, specialmente nel caso di una vicenda tanto complessa e piena di lati oscuri e speculazioni come quella raccontata da The Crown 5. Proviamo a spiegare quali sono le differenze tra finzione e realtà nella serie.

The Crown 5 cosa c’è di vero

Netflix ha sempre ribadito che The Crown è principalmente di fiction, e non ha un carattere documentaristico, per cui gli sceneggiatori si prendono diverse libertare per romanzare la storia rispetto ai fatti reali. In particolare, la vicenda di Lady Diana e del suo complicato rapporto con la Famiglia Reale è stato oggetto di molte speculazione, per cui è davvero difficile comprendere cosa sia vero e cosa no nei fatti raccontati abitualmente. Un aspetto sicuramente controverso riguarda il cosiddetto “complotto” tra il Principe Carlo (l’attuale re, nella serie interpretato da Dominic West) e il Primo Ministro John Major (che ha il volto invece di Johnny Lee Miller). In un incontro privato, i due avrebbero discusso di una possibile abdicazione della Regina Elisabetta in favore di Carlo, che avrebbe chiesto al politico di persuadere la madre a tale decisione.

Non potremo mai sapere cosa accadde davvero, ma intanto il vero Major ha fortemente criticato questa versione dei fatti, sostenendo sia falsa. Chiaramente romanzata in alcuni dettagli la famosa intervista di Lady D alla BBC nel 1995, anche se la sostanza dell’episodio narrato in The Crown 5 è veritiera: il giornalista che la intervistò, le mentì facendole credere che i servizi segreti britannici la stessero spiando. Tutto vero anche l’imbarazzante caso del Tampongate, quando vennero diffuse le trascrizioni di una telefonata tra il Principe Carlo e la sua amante Camilla Shand (attuale regina, interpretata in The Crown 5 da Olivia Williams), in cui l’attuale Re di Inghilterra rivelava di voler essere “il Tampax” di Camilla e di “volere vivere nei suoi pantaloni”. Dichiarazioni che, comprensibilmente, fecero grande scandalo all’epoca.