Tiziano Ferro patrimonio e pignoramento: quanto guadagna in carriera

Tiziano Ferro vanta una lunga carriera. Dopo le vicende con il fisco ed il caso pignoramento c’è curiosità sul suo patrimonio.

Per molto tempo si è parlato del patrimonio di Tiziano Ferro, dati i suoi problemi con il Fisco italiano. La cifra richiesta era particolarmente alta, il che ha spinto fan e hater del cantautore a chiedersi quanto abbia guadagnato in carriera. La cifra è decisamente alta, anche se è un po’ approssimata, considerando come non si possano conoscere esattamente i dettagli dei profitti dell’artista. Il sito Money sottolinea come fino al 2021 abbia accumulato un patrimonio di 110 milioni di dollari. Considerando la lunghezza della sua carriera, avrebbe ottenuto guadagni per 5 milioni all’anno, circa. Cifre da capogiro, almeno per il tenore dei cantanti italiani, che generalmente vantano un pubblico numericamente inferiore rispetto ai colleghi americani o asiatici. Non tutte le sue entrate, però, sono finite in banca. Anticipando le eventuali critiche, Tiziano Ferro aveva per tempo annunciato di voler devolvere il ricavato della sua partecipazione al Sanremo condotto di Amadeus, e così ha fatto. Ben 250mila euro di cachet devoluti ad associazioni onlus: Lilt, Centro Donna Lilith, Associazione Valentina Onlus e Associazione Chance For Dogs. Nota sui social è la sua Villa a Miami dove vive da anni con suo marito Victor Allan e i loro figli.

Tiziano Ferro fisco

Nel 2013 fece molto scalpore l’accusa di evasione fiscale ai danni di Tiziano Ferro, condannato al pagamento di 3 milioni di euro. Svariati i ricorsi, con il cantante che si era fermamente opposto al provvedimento da parte del Fisco italiano. Il 15 luglio 2022 è però giunta la decisione del Tribunale civile di Latina. La Tzn Srl, società riconducibile all’artista, dovrà pagare la somma di 9 milioni di euro. La sospensione del pignoramento è stata rigettata in aula. Una lunga battaglia legale, basata sull’accusa del mancato pagamento di Irpef, irap e Iva nei periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

Questa decisione, però, non pone la parola fine a questo lungo processo. In merito si è espressa Samantha Luponio, legale dell’Agenzia delle Entrate. Ha spiegato come il Tribunale fosse chiamato, in questa fase iniziale, a valutare se l’azione intrapresa nei confronti del cantante fosse stata azionata in maniera corretta. In seguito Tiziano Ferro non avrà la chance di reintrodurre contestazioni di vario genere legate all’effettiva valenza della richiesta di risarcimento al Fisco. I tre gradi di giudizio si sono espressi e il cantautore ha una sola via da seguire: la contestazione della legittimità del pignoramento e delle modalità della riscossione. Si parla di tutti i metodi possibili per il recupero del debito pregresso. Un calvario che si avvicina a “festeggiare” il decimo anniversario. Un sorriso per Tiziano Ferro era giunto nel 2017. La Corte d’Appello lo aveva infatti assolto con formula piena. Condannato, infine, dalla Cassazione, che aveva sottolineato come il trasferimento della residenza legale nel Regno Unito fosse un’operazione fittizia. In quanto personaggio pubblico, la Corte aveva osservato come avrebbe dovuto evidenziare un atteggiamento più etico.