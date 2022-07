Tiziano Ferro guai col fisco pignorata cifra blu: il perché

Tiziano Ferro guai col fisco per il noto cantante di Rosso Relativo il motivo per cui gli è stata pignorata una cifra altissima.

Arrivano brutte notizie per Tiziano Ferro, che si trova a dover fare i conti con il fisco, che gli ha pignora ben 9 milioni di euro. La notizia arriva da Latina Oggi, che racconta come il Tribunale civile di Latina negli scorsi giorni ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avvenuta qualche anno fa nei confronti di Tiziano Ferro. La società del cantante di Alla mia età, la Tzn Srl, aveva richiesto la sospensione del pignoramento imposto all’epoca, ma questa richiesta è stata rigettata e ora l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere al pignoramento.

Una cifra davvero blu quella che il cantante che attualmente vive a Los Angeles si è vista pignorata e che ricorda casi simili con altri Vip. Uno su tutti il compianto Diego Armando Maradona ma anche il campione Valentino Rossi.

Tiziano Ferro: i motivi del pignoramento da 9 milioni

Perché Tiziano Ferro deve affrontare guai con il fisco? Il contenzioso risale a qualche anno fa, il cantante fu accusato di non aver versato i pagamenti relativi a Irpef, Irap e Iva per i periodi d’importa dal 2006 al 2008. L’Agenzia delle Entrate Riscossione stabilì dunque un pignoramento da ben 9 milioni di euro, con la Tzn Srl che ha richiesto, senza successo, la sospensione di tale pignoramento. Qualche giorno fa è infatti arrivata la sentenza del Tribunale civile di Latina, che è andato contro il cantante che oggi risiede a Los Angeles e che quindi dovrà versare quanto dovuto al fisco italiano.

Il ritorno di Tiziano Ferro

Il cantante si trova dunque a dover fare i conti col fisco italiano, vediamo se proverà in qualche altro modo ad alleggerire o far annullare la condanna, o se procederà al pagamento senza effettuare ricorsi. In attesa di risolvere questo problema, si avvicina il ritorno della voce di Ti scatterò una foto sulle scene. Lo scorso anno Tiziano Ferro ha celebrato i venti anni da Rosso Relativo, primo album della sua straordinaria carriera. Ora è quasi arrivato il momento del nuovo cd, in uscita da novembre, a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro: Accetto miracoli.

L’11 novembre 2022 uscirà Il mondo è nostro, nuovo album di Tiziano Ferro, cui farà seguito uno straordinario tour negli stadi che andrà in scena nell’estate 2023. Tutto pronto per il grande ritorno di Tiziano Ferro, che al momento però deve risolvere i suoi problemi col fisco.