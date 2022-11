Tiziano Ferro tour 2023 date biglietti prezzi

Tiziano Ferro torna in Italia con il suo tour 2023 negli stadi. È caccia ai biglietti: date e prezzi.

Il tour 2023 di Tiziano Ferro è il grande evento musicale dell’anno. L’11 novembre è uscito Il mondo è nostro, il nuovo album, che ha aperto la caccia ai biglietti per i concerti negli stadi che lo porteranno in numerose città d’Italia. Tzn ha collaborato con Sting, Caparezza, Ambra e non solo, incidendo il proprio animo in queste nuove canzoni, partendo dalla depressione fino ad arrivare al ruolo di padre. Un disco interamente dedicato ai figli di Tiziano, Margherita e Andres, dal momento che la loro presenza gli ha donato nuova consapevolezza. Due i brani specificamente rivolti a loro, Mi rimani tu e A parlare da zero. Il singolo destinato a far discutere è probabilmente Il paradiso dei bugiardi, dal momento che gli ha consentito di liberarsi del peso sopportato per anni in relazione a tutti coloro che gli hanno fatto del male. Il riferimento è anche a svariati colleghi. Il cantante di Perdono ha raccontato come alcuni featuring lo abbiano visto scrivere da solo, dovendo però accettare di aggiungere la firma di altri. In molti hanno provato a screditarlo, altri si sono finti suoi amici o sostenitori. Tiziano Ferro si rivolge poi anche agli hater, a chi lo ha attaccato sul web e non solo, e a chi avrebbe dovuto denunciare. Oggi è più sereno e guarda al futuro. Questa porta col passato andava però chiusa una volta per tutte.

È felice di poter tornare con il Tour 2023, soprattutto dopo le mille difficoltà legate alla pandemia. Ha collaborato con grandi nomi e coronato il sogno di poter riportare nel mondo della musica Ambra Angiolini. Ha scoperto nel 2001 come lei fosse una sua fan. Insieme hanno vissuto numerose serate insonni in giro per Roma. Dopo la rottura con Francesco Renga, aggredita dai titoli di giornale, lui le è stato molto vicino, dicendole come di cose brutte al mondo ve ne sono tante e anche peggiori. Lui avrebbe potuto chiederle di cantare in un suo disco, ad esempio. Una battuta alla quale lei ha risposto dicendosi pronta a tutto per lui. Anni dopo è così nata Ambra/Tiziano, e chi sa che l’attuale giudice di X Factor 2022 non possa prendere parte a qualche data del Tiziano Ferro tour 2023, magari in una delle tre tappe a San Siro o delle due all’Olimpico.

Tiziano Ferro biglietti: i prezzi

Il tour 2023 di Tiziano Ferro durerà dal 7 giugno al 14 luglio. Un totale di quattordici tappe che lo condurranno in alcuni dei più importanti stadi d’Italia e, ovviamente, in splendide città dello stivale. Di seguito trovate elencati tutti i concerti in calendario e le informazioni sui biglietti, molti dei quali già andati a ruba:

7 giugno, Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio Teghil

11 giugno, Torino presso lo Stadio Olimpico

15 giugno, Milano presso lo Stadio San Siro

17 giugno, Milano presso lo Stadio San Siro

18 giugno, Milano presso lo Stadio San Siro

21 giugno, Firenze presso lo Stadio Franchi

24 giugno, Roma presso lo Stadio Olimpico

25 giugno, Roma presso lo Stadio Olimpico

28 giugno, Napoli presso lo Stadio Maradona

1 luglio, Bari presso lo Stadio San Nicola

4 luglio, Messina presso lo Stadio San Filippo

8 luglio, Ancona presso lo Stadio del Conero

11 luglio, Modena presso lo Stadio Braglia

14 luglio, Padova Stadio Euganeo

Per quanto riguarda i biglietti del tour 2023 di Tiziano Ferro occorre precisare subito come per alcune tappe si possano utilizzare i ticket acquistati in passato, resi nulli dalle restrizioni per il Covid. A San Siro potranno entrare i possessori di biglietti del 5 giugno 2020 e 15 giugno 2021 (concerto del 15 giugno 2022), del 6 giugno 2020 e 8 giugno 2021 (concerto del 17 giugno 2022) e dell’8 giugno 2020 e 19 giugno 2021 (concerto del 18 giugno 2022). All’Olimpico varranno i biglietti del 15 luglio 2020 e 9 luglio 2021 (concerto del 24 giugno 2022) e del 16 luglio 2020 e 10 luglio 2021 (concerto del 25 giugno 2022). A Messina, infine, validi i biglietti del 27 giugno 2020 e 3 luglio 2021 (concerto del 4 luglio 2022). Svariati i servizi cui poter fare riferimento per l’acquisto, da livenation a ticketone, da ticketmaster a vivaticket. I prezzi vanno da un minimo di 40 euro a un massimo di 250 euro. La differenza è data dalla location, così come dal posto scelto e dal pacchetto selezionato. La cifra più elevata riguarda il VIP Package di San Siro, che comprende un posto in settore numerato, pass laminato come souvenir e cena a buffer con open bar in una sala Executive dello stadio.