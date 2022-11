Anticipazioni Gf Vip 14 novembre: Covid rischio stop, Luca e Micol fuori

Dalle anticipazioni del Gf Vip di stasera 14 novembre cosa succede con altri Covid positivi, Luca vuole uscire, Micol rischia squalifica

Siamo arrivati a un vero e proprio punto di svolta per ciò che riguarda questa edizione del GF Vip. Nonostante tutti i controlli e gli scrupoli del caso, il Covid ha trovato il modo di infilarsi dentro la casa, diffondendosi tra gli inquilini della casa. Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono risultati positivi e naturalmente l’allerta è altissima anche per gli altri vipponi, In molti hanno paventato l’ipotesi di uno stop se il virus dovesse continuare a diffondersi a macchia d’olio, ma al momento il programma va avanti per la sia strada ed è quindi pronto a tornare stasera.

Andiamo, dunque, a scoprire cosa vedremo in puntata secondo le anticipazioni del Gf vip di stasera. Si parlerà, chiaramente, della situazione Covid: da capire il destino dei concorrenti che hanno contratto il virus, si parla addirittura dell’ipotesi di farli stare in casa se non dovessero presentare sintomi, tenendo sotto controllo le loro condizioni. Poi c’è il discorso di eventuali nuovi ingressi, una dinamica che diventa ora ancora più delicata considerando il diffondersi del virus in casa: chiaramente, com’è sempre accaduto, l’eventuale ingressi di nuovi inquilini deve avvenire solo dopo aver osservato un periodo di quarantena, che a questo punto potrebbe diventare ancora più stringente. Infine, per chiudere il discorso Covid, occhi puntati anche su Alfonso Signorini, che nella scorsa ha puntata ha dato un bacio all’eliminata Pamela Prati e anche quest’ultima è risultata positiva al Covid. Insomma, c’è da capire che anche il timoniere del GF Vip dovrà arrendersi al virus.

Andando oltre il capitolo Covid, secondo le anticipazioni della puntata di stasera 14 novembre del Gf Vip vedremo diversi concorrenti in crisi, stressati anche dalla situazione. Tra questi Luca Salatino, che nella scorsa puntata ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Soraia e le ha promesso di andare avanti nella sua avventura godendola e cercando di vivere meglio anche i momenti di nostalgia. Tuttavia, Luca non sta riuscendo a tenere testa alla sua promessa e forse potrebbe tornare sui suoi passi e decidere di uscire dalla casa, facendo però così perdere la pazienza ad Alfonso che settimana scorsa gli ha offerto una via d’uscita, non accolta.

Stando alle anticipazioni del Gf vip di stasera 14 novembre, non ci saranno sorprese dal vivo, eventualmente solo in collegamento, per ovvie ragioni dovuti al Covid che sta dilagando nella casa. Spazio poi, come di consueto, alle storie e potrebbe essere il turno di Giaele ed Edoardo Donnamaria, con la prima che potrebbe raccontare i problemi di bullismo che ha vissuto da bambino e il secondo che invece, al di là delle dinamiche con Antonella, non ha mai avuto un suo blocco.

Secondo le anticipazioni di questa sera al GF Vip rischia di esserci un’altra squalifica. Sul banco degli imputati c’è Micol incorvaia, entrata da qualche settimana, che mentre si truccava ha intonato il motivetto del celebre canto fascista Faccetta nera, provocando una valanga di polemiche sui social, con i fan che chiedono a grandissima voce la sua esclusione dal programma. Vedremo quindi se, dopo Ginevra Lamborghini, Alfonso Signorini si troverà a dover applicare la mano pesante sui suoi vipponi.

Anticipazioni Gf Vip Donnalisi vs Incorvassi

Come nelle scorse puntate, anche stasera secondo le anticipazioni ci sarà ampio spazio per i Donnalisi. Antonella ed Edoardo hanno vissuto un’altra settimana tumultuosa: per tre giorni hanno duramente litigato, arrivando addirittura a non rivolgersi la parola dopo la scorsa puntata, poi però è arrivato il lungo chiarimento, che ha riportato la pace tra i due fidanzati. Vedremo se questa tranquillità saprà resistere o se la puntata di questa sera, come quella della scorsa settimana, riporterà le nubi nel loro rapporto.

I donnalisi, comunque, non sono più l’unica coppia all’interno della casa. Un bacio è scattato tra Antonino e Oriana, tra cui l’attrazione è stata palese sin dall’ingresso della venezuelana all’interno della casa. Già nella scorsa puntata Oriana non aveva nascosto il suo interesse per Spinalbanese, poi dopo l’episodio i due si sono avvicinati ed è arrivato un bacio che sicuramente non deve aver fatto piacere a Daniele, anche lui visibilmente interessato alla bella venezuelana. Il gieffino dopo l’avvicinamento tra Oriana e Antonino ha fatto un passo indietro e i due sono anche arrivati a scontrarsi. Secondo le anticipazioni stasera si parlerà anche di questo triangolo nascente.

Spazio, fine, alle solite liti. In tal senso, grande protagonista in settimana è stata Antonella, che si è scontrata con Alberto e con George. Col primo ha litigato per un problema di cibo, arrabbiata per non aver trovato la sua porzione di pollo. Col secondo c’è stato un confronto sulla sua relazione con Edoardo. Non è stata solo protagonista di scontri però la Fiordelisi, che si è avvicinata a Oriana, creando una fazione opposta a quella invece di Giaele e Micol, anche loro più vicine. Due alleanze prevedibili, considerando i fatti di cuore che le riguardano, e che sicuramente regalerà scontri e confronti.

Anticipazioni Gf Vip stasera 14 novembre: televoto annullato giallo nomination

Passiamo, infine, al solito appuntamento col televoto e con le nomination. Con tutto il caos dei contagi, il televoto che vedeva coinvolti Patrizia, George, Charlie e Wilma è stato annullato: nessun vippone, quindi, riceverà l’immunità dal pubblico e dovrà decidere del futuro degli altri compagni. Niente televoto, quindi, mentre è in dubbio il destino delle nomination. Sembra difficile che, con i concorrenti fuori per il Covid, possano esserci delle nomination, quindi è probabile che non si sblocchi il televoto prima del rientro a pieno regime di tutti i vipponi. Anche questo tema, però, verrà sicuramente approfondito da Signorini, che darà delucidazioni in merito in serata.

Infine, secondo le anticipazioni del GF Vip di stasera 14 novembre si parlerà anche del caso Luciano Punzo, in particolare della sua frase sulla bisnonna che ha indignato tutti i fan. Il gieffino ha raccontato che la sua bisnonna veniva picchiata dal marito, ma che lei stava bene e che il loro era vero amore. Luciano ha raccontato di essere cresciuto con quei valori e di non apprezzare i valori di oggi. Dichiarazioni decisamente forti che saranno discusse. Tanti temi, dunque, per la puntata di stasera 14 novembre, che sarà l’unico appuntamento settimanale, visto che la programmazione settimanale s’interrompe a causa dell’inizio del Mondiale. Nelle prossime settimane, quindi, il GF Vip va in onda solo il lunedì, poi ci sarà da capire se tornerà al doppio appuntamento dopo la fine dei Mondiali.