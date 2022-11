GF Vip Antonella Edoardo fanno pace: chiarimento Donnalisi in 4 fasi

GF Vip Antonella e Edoardo fanno pace con un bacio ma il chiarimento è stato lungo e straziante e lascia pensare a nuovi litigi

Finalmente Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto pace dopo 72 ore di crisi nera durante la quale non si sono rivolti parola evitandosi e rifiutandosi a vicenda. Il chiarimento dei Donnalisi, come amano chiamarli i fan su Twitter, è diventato subito virale ma va fatta una premessa. Ci sono dei passaggi soprattutto da parte di Edoardo che lasciano presagire a nuovi litigi mentre la novità, che sicuramente farà discutere nella prossima puntata del GF Vip, è il giù la maschera di Antonella. Ci riferiamo al crollo dell’ex schermitrice che ha dimostrato tutta la sua super emotività e a suo modo l’attaccamento nei confronti del fidanzatino della casa. Oltre un’ora di chiarimento quello dei Donnalisi in diretta su Mediaset Extra che suddividiamo per far meglio comprendere come hanno fatto pace Antonella e Edoardo in quattro fasi: l’avvicinamento della Fiordelisi, il cinismo di Edoardo, il confronto spietato e il bacio.

Partiamo dalla fase 1 della pace dei Donnalisi, Antonella esce fuori in giardino munita di coperta, si avvicina a Edoardo visibilmente nervoso e accigliato. Dopo aver provato con qualche coccola e tenerezza, a cui Donnamaria non ha ceduto, finalmente, come desiderava il volto di Forum, l’ex schermitrice ha messo da parte l’orgoglio e gli ha chiesto cosa stava succedendo e se i sentimenti nei suoi confronti erano cambiati. Breve ma intensa la mossa dell’influencer salernitana che ha portato all’inizio della fase 2: il cinismo di Edoardo. Come un fiume in piena, Donnamaria ha iniziato senza freni a far uscire tutto ciò che sentiva covato dentro nei confronti di Antonella. In maniera fredda e distaccata ha espresso tutto il suo disappunto per le ultime 72 ore di comportamento della Fiordelisi utilizzando una frase che ha fatto scoppiare in lacrime l’ex schermitrice: “ci sono dei lati del tuo carattere che non mi piacciono e che non mi vanno affatto giù”. “Di me non te ne frega niente” replica in un primo momento Antonella, mossa dall’impulsività ma poi chiede al volto di Forum di spiegare con calma perché le avesse rifiutato un bacio anche se si erano chiariti dopo la puntata e lei aveva chiesto scusa.

Dopo qualche frase dettata dalla rabbia in cui Edoardo dice “nessuno ti ha pagata per stare con me se devi stare male” e “non mi devi interrompere quando parlo”, finalmente è iniziata la fase 3: il chiarimento dei Donnalisi che hanno fatto pace. Edoardo spiega ad Antonella che la frase che non ha sopportato è quella pronunciata dalla sua fidanzata dopo aver visto la clip del confessionale di Micol Incorvaia. Nello specifico “voglio continuare il mio percorso da sola”. Non è la prima volta, a detta di Donnamaria, che la Fiordelisi pronuncia questa frase e che ha delle reazioni scomposte nei suoi confronti durante la puntata e per il volto di Forum questo atteggiamento non è più tollerabile. Antonella replica che è stata una reazione dettata dalla gelosia, che lei è impulsiva e che è anche super emotiva ma che per lui ritiene già di essere cambiata tanto. Edoardo, nel confronto che ha portato alla pace dei Donnalisi in diretta nel GF Vip, ha poi aggiunto che il secondo atteggiamento che lo ha portato ad ignorarla in questi giorni è stata la reazione di Antonella dopo che lui le ha rifiutato un bacio. Nel dettaglio lei si è alzata e se ne è andata pensando a se stessa in quel momento che stava soffrendo per un rifiuto piuttosto che chiedere al fidanzato il perché di questo atteggiamento. Una cosa gravissima per Edoardo che teme che se possa accadere di nuovo i suoi sentimenti potrebbero calare per lasciare spazio ad un basta per sempre i Donnalisi.

GF Vip Antonella e Edoardo: il bacio del chiarimento

Donnamaria ha infatti detto che se anche due persone si chiariscono non è detto che la rabbia scompare come se ci fosse un interruttore e che magari possono arrivare nuovi pensieri nella testa di chi si è sentito tradito. Antonella ha replicato che non aveva capito che Edoardo stesse ancora male e che pensa in realtà il suo atteggiamento sia dovuto al fatto che si sia lasciato condizionare dagli altri concorrenti del GF Vip che dopo la puntata gli hanno detto che Antonella non lo ama. La Fiordelisi ha anche aggiunto che anche lei era arrabbiata con Edoardo e non aveva dormito tutta la notte perché anche lei ferita dall’atteggiamento del fidanzato. Sono diversi, reagiscono e somatizzano le azioni reciproche in maniera diversa e questo li porta a litigare, su questo ne sono convinti entrambi. Edoardo spiega ad Antonella cosa sarebbe bastato per evitare l’ennesimo litigio, il più pesante tra loro. “Bastava che tu durante la puntata avessi dimostrato che le cose che dici sono vere, perché se mandi a fan… tutto per una clip non mi ami davvero. Noi negli ultimi giorni litighiamo solamente per colpa delle puntate e non sento una volta te che mi dai la sicurezza di essere innamorata di me”.

Antonella replica a queste dure parole di Edoardo che non è accaduto che lei a fatti dimostrasse di aver capito il suo fidanzato perché era gelosa e nervosa per la clip di Micol Incorvaia che parlava dell’interesse del suo ex nei suoi confronti. Siamo arrivati alla conclusione del chiarimento dei Donnalisi e sul bacio appassionato che è scattato da Edoardo e Antonella. La Fiordelisi in lacrime dice di aver compreso il discorso di Edoardo ma essendo super emotiva e quindi in crisi di avere necessità di farsi dire come stanno davvero le cose. Vuole capire se sono cambiati i sentimenti che prova per lei e se vuole stare ancora con lei. Edoardo risponde che se sta lì da oltre un’ora nella casa del Grande Fratello Vip invece di fare altro è perché ci tiene a lei e perché vuole stare con lei ma ciò non significa che deve snaturarsi e non sbroccare e sottolineare le cose che non vanno bene. Antonella scoppia in lacrime e dice di avere un brutto carattere e chiede a Edoardo di incominciare a venirsi incontro dai prossimi ostacoli che gli si porranno davanti. Donnamaria le dice che lui ha fatto cose che con lei non ha mai fatto e che nelle frequentazioni non è selettivo “La frequentazione è un conto, l’amore è un altro”. A queste parole Antonella Fiordelisi si scioglie e abbraccia Edoardo che cede e scatta un bacio appassionato tra i Donnalisi. Il chiarimento finisce con una frase che riempie di gioia la Fiordelisi: “Se non ci fosse di più dell’attrazione fisica, avrei sopportato tutto quello che ho sopportato qui dentro?”. Sicuramente i Donnalisi che fanno pace saranno al centro della prossima puntata del GF Vip.

