Gf Vip Patrizia Rossetti eliminata? Cosa sta succedendo perché non c’è

Gf Vip Patrizia Rossetti eliminata sta facendo il giro dei social. Su Twitter i fan di Lipstick si chiedono cosa stia succedendo. Il Gf Vip parla di motivi di salute

Le sorprese non finiscono davvero mai al Gf Vip. L’ultimo imprevisto riguarda Patrizia Rossetti, una delle concorrenti più amate dai fan, che da qualche ora non è più presente dentro la casa. Sono stati propri gli utenti sui social a rendersi conto della sua assenza, segnalando che Patrizia è mancata a cena e, dopo la notte, anche stamattina non è mai stata inquadrata dalla telecamera. È scattato, allora, l’allarme, con le svariate ipotesi che, come di consueto, hanno cominciato a serpeggiare sui social, fino a che non è arrivata la comunicazione ufficiale del Grande Fratello a risolvere il mistero.

Con un tweet ufficiale, il programma ha annunciato che Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello per motivi di salute, ma farà rientro appena possibile. Non è stato rilasciato alcun dettaglio, anche per tutelare la privacy della vippona, particolarmente delicata soprattutto quando si parla di salute. I fan che credevano che Patrizia fosse stata eliminata dalla casa possono dormire sonni tranquilli, perché almeno per il momento la Rossetti resta a tutti gli effetti una concorrente del GF Vip, nonostante l’assenza. Da capire, però, quando finalmente potremo rivederla nella casa e soprattutto cosa ha per mancare così tante ore visto che le solite bufale che girano già parlano di Covid.

Gf Vip Patrizia Rossetti quando torna

Appurato che Patrizia Rossetti non è stata eliminata, ora c’è da capire quando potrà fare il suo rientro tra i coinquilini. Questo, purtroppo, è un quesito a cui è, almeno al momento, impossibile dare una risposta. Secondo alcune voci che circolano nel web Patrizia è semplicemente influenzata e quindi magari qualche giorno di cure e riposo e potrà tornare. In molti hanno paventato l’ipotesi del Covid, ma considerando le norme stringenti e l’ambiente chiuso da influenze esterne in cui i vipponi si muovono le possibilità che il virus arrivi nella casa rasentano lo zero. Magari, con l’arrivo del freddo, la Rossetti potrebbe davvero essersi presa una febbre o un’influenza e di norma con qualche giorno la sua salute si ripristinerà.

Se magari il problema di salute che l’ha colta è un po’ più serio, chiaramente i tempi per il ritorno si allungherebbero e soprattutto ci sarebbe da capire se potrà effettivamente rientrare per la puntata di lunedì. Nei reality show si verificano casi in cui i concorrenti per imprevisti di salute devono abbandonare la sfida: abbiamo visto questo scenario proprio con uno dei vipponi in gioco, Edoardo Tavassi, che qualche mese fa è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi per un infortunio al ginocchio.

Insomma, attenzione massima per ciò che sta succedendo a Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip, su cui si attendono notizie ufficiale anche dopo le tantissime proteste di risposta al comunicato pubblicato sui social dall’account del reality. L’augurio è di poterla rivedere presto nella casa e che possa mettersi alle spalle i problemi di salute che l’hanno costretta a lasciare momentaneamente la casa.