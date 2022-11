GF Vip Covid irrompe in casa 4 positivi: la decisione

GF Vip ultime news questione Covid: dopo Patrizia Rossetti positiva altri tre vipponi hanno contratto il virus. La produzione prende una decisione drastica

Le ultime news dal GF Vip parlano di un caso Covid nella Casa: ora è ufficiale. Ad essere risultata positiva è Patrizia Rossetti. La comunicazione del Grande Fratello Vip è arrivata tramite social con un comunicato ufficiale che definisce i concorrenti positivi in buone condizioni e monitorati dallo staff medico. Infatti non solo Patrizia Rossetti è risultata positiva al covid, al GF Vip ci sono altri tre positivi: Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Ciò che sta succedendo al Grande Fratello Vip sta letteralmente facendo impazzire i fan su Twitter che avevano già notato durante la diretta di Mediaset Extra, con un video a confermarlo, l’assenza di diversi concorrenti. Adesso si è compreso il motivo del perché era scattata la censura. Nel video apparso sui social Antonino Spinalbese chiedeva “Charlie che fine ha fatto”, stesso discorso quando l’ex di Belen chiede dove fosse Attilio Romita. Così come ipotizzato, i concorrenti erano impegnati a sottoporsi ai tamponi Covid per accertare la loro positività dopo la comparsa dei primi sintomi. Tutto è partito dall’assenza di Patrizia Rossetti che ha lasciato la casa per questioni di salute come era stato ufficializzato dai profili social del GF Vip. A rendere il rischio Covid nella casa un’ipotesi plausibile e poi confermata era stata un’esternazione di Sarah Altobello che aveva chiesto ad Oriana Marzoli “veramente positivi?”. Nessuna risposta si era potuta ascoltare perché anche in questo caso era scattata la censura della regia.

Prima dell’ufficialità, il totoipotesi si era fatto così largo con i fan su Twitter che hanno commentato i video riflettendo sul fatto che potesse essere qualcuno dei nuovi concorrenti ad aver portato il Covid al GF. Commentando cosa sta succedendo in queste ore nella casa soprattutto per i gieffini assenti, c’è chi ha detto che Charlie tossiva da ieri sera. Chi invece ha sottolineato che Onestini ha detto di essere stato chiamato all’ultimo per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha annunciato l’annullamento del televoto che vedeva in nomination Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan. Sui social i commenti sono scatenati su come sia avvenuto il contagio covid nella casa del Grande Fratello Vip considerato che tutti i nuovi concorrenti sono stati in quarantena e la spesa e gli oggetti che vengono portati in casa sono igienizzati. Ci si chiede se ci sia stata qualche leggerezza nella catena di prevenzione o se è successo il covid al GF Vip perché si parla di realtà, il contagio è una sfortunata possibilità che può accadere. Si tratta del primo caso di Covid all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel 2020 i concorrenti del GF Vip erano già presenti in Casa quando è scoppiato il Coronavirus, storico fu il momento in cui Alfonso Signorini, il 25 febbraio 2020, parlò della pandemia ai gieffini presenti in casa con un video che è diventato virale. Per comunicare cosa stesse succedendo nel mondo, la produzione decise di trasmettere un servizio del TG5 e nella Casa entrò un infettivologo che spiegò i sintomi e le conseguenze di un possibile contagio. In realtà non è la prima volta che in questa edizione del Grande Fratello Vip si parla di Covid all’interno della casa. Solo qualche settimana fa era al centro delle polemiche Edoardo Donnamaria che affermò in una chiacchierata con gli altri inquilini che il Covid non aveva portato chissà cosa e che in fondo c’era stato semplicemente tanto casino. Le sue parole sono state ovviamente subito catturate dai social con il volto di Forum accusato di essere negazionista. Il tema però non è mai stato affrontato da Alfonso Signorini che lunedì sera nella puntata del Grande Fratello Vip dovrà necessariamente toccare la questione Covid dato che, almeno per il momento, ci sono ben quattro concorrenti contagiati e assenti dalla Casa.