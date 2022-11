Gf Vip chi è uscito ieri sera 10 novembre: eliminato e nominati

GF Vip chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 10 novembre, chi sono i vipponi che sono finiti in nomination e cos’è successo nella puntata

Tra i temi della puntata di ieri sera 10 novembre c’è stata ovviamente la consueta eliminazione, con Pamela Prati, Giaele De Donà e Attilio Romita in nomination. I tre hanno approcciato in modo diverso la nomination subita, con Attilio che è apparso molto sconfortato, tanto anche da piangere alla prospettiva di lasciare la casa. Pamela è sembrata più serena, mentre Giaele è parsa contrariata, come capitato spesso per le nomination. Tutti i tre nominati sono stati protagonisti della serata: Pamela ha incontrato virtualmente Marco Bellavia, Giaele ha ricevuto la sorpresa del padre e Attilio è stato protagonista di una profonda riflessione sulla vecchiaia. Posizionati sul led, il primo vippone a salvarsi è proprio il giornalista, che può continuare così la sua avventura. Restano le due gieffine e a venire eliminata è proprio Pamela, che quantomeno potrà fare fede all’intento di frequentare finalmente Marco Bellavia.

Prosegue, dunque, l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip per Giaele, che sicuramente non sta vivendo un periodo facile tra le preoccupazioni per Brad e l’allontanamento da Antonino. Il televoto di iera sera 10 novembre si è giocato proprio sul filo del rasoio, con Giaele che è stata la preferita del pubblico col 38% di voti, seguita da Attilio al 35% e infine da Pamela, ultima ed eliminata col 28% di preferenze. Arrivata, in studio, la Prati apre il bussolotto che le comunica l’ufficialità della sua eliminazione dal GF Vip 7. In studio, finalmente Pamela può abbracciare e baciare Marco Bellavia, sulle romantiche note de Il tempo delle mele.

GF Vip: riassunto puntata di ieri sera 10 novembre

Il riassunto della puntata di ieri sera 10 novembre del GF Vip inizia col racconto della sorpresa a Luca Salatino che ha aperto la serata. Dopo la messa in onda di alcune clip, è arrivata la sua fidanzata, Soraia, che ha messo il vippone davanti a una scelta: o Luca inizierà a viversi al meglio la sua avventura al GF Vip, senza più piangere e cercando di divertirsi senza pensare a Soraia, oppure è meglio se lascerà perdere il programma. La fidanzata di Luca Salatino lo ha comunque spronato a rimanere nella casa, dicendogli che vuole vederlo felice e sorridente, con lei che lo attende fuori dopo la fine del GF Vip. Soraia abbandona così il confronto, lasciando Luca alla sua decisione. Sonia e Orietta lo invitano a rimanere nella casa, poi vengono mandati Antonino, Wilma ed Edoardo Tavassi a parlare con lui. Alla fine, Luca decide di rimanere nella casa, affermando di voler mantenere l’impegno preso.

Il riassunto della puntata del Grande Fratello Vip del 10 novembre continua con Edoardo Tavassi che viene chiamato in confessionale ed è protagonista di un simpatico siparietto con Alfonso e con Patrizia, Oriana e Sarah, col fratello di Guendalina imbeccato sul fascino delle altre gieffine, che alla fine rimedia anche un bacio da Oriana e da Sarah. Si va avanti con uno dei temi più attesi della serata: la discussione sui Donnalisi. Si torna sulla visita di Gianluca, ex di Antonella, della scorsa puntata e la Fiordelisi viene chiamata a dare delle risposte sulla sua situazione sentimentale. La schermitrice spiega che loro si sono lasciati non in vista del Grande Fratello Vip, ma perché lei si è resa conto di non amare Gianluca, ma di vederlo solo come un amico. Tutta la tristezza di questi giorni è stata dovuta al fatto di aver perso l’amicizia di Gianluca, visto che lui si è detto ancora innamorato di lei. Imbeccata su Edoardo, Antonella ha ammesso di volere che Donnamaria diventi il suo punto di riferimento come lo era stato Gianluca prima del GF. Arriva, poi, un duro scontro tra Antonella e Sonia, con l’opinionista non convinta della bontà dei sentimenti della vippona, accusandola di non essere sincera e di aver costruito un amore a favore di telecamere. Il focus, quindi, non poteva che finire anche su Micol, ex di Edoardo e protagonista di accesi scontri con Antonella sin dal suo ingresso. Dopo alcune discussioni tra i tre protagonisti, si va avanti, senza troppi chiarimenti.

Il riassunto dell’episodio del GF Vip prosegue con il particolare incontro tra Pamela e Marco Bellavia, che si svolge tramite l’inedita magic box. Poi arriva un altro tema molto atteso dai fan: i sentimenti di Giaele per Antonino. La modella spiega di provare dei sentimenti per il marito che non ha mai provato per Antonino, ma comunque il ragazzo non l’ha mai lasciata indifferente, tanto da ingelosirsi quando si avvicina ad altre. Si arriva, dunque, alla conclusione che il rapporto tra Giaele e Antonino si è deteriorato dall’ingresso di Oriana e la venezuelana ammette che Spinalbanese è un bellissimo ragazzo, ma è ancora troppo presto per capire se prova qualcosa o meno.

Dopo questa questione con Antonino, proseguiamo nel riassunto ancora con Giaele, che riceve la sorpresa dal papà. Prima la gieffina parla del suo passato, dalla brutta malattia della madre e dell’infanzia segnata dalla separazione dei genitori. Arriva, così, l’incontro col padre, che invita la figlia ad abbandonare l’etichetta dell’amore libero e a vivere al meglio l’avventura al GF Vip, rassicurandola poi su Brad, che si è un po’ infastidito per ciò che ha visto nel programma, ma rimangono invariati i suoi sentimenti per Giaele. La gieffina manda un messaggio d’amore al marito e poi saluta il padre. Il riassunto della puntata del 10 novembre del GF Vip si conclude, quindi, con l’eliminazione di Pamela e le nomination.

GF Vip chi è stato nominato il 10 novembre

Dopo l’esito del televoto, è tempo di nomination, che vedono ancora esclusi i nuovi ingressi. Nella puntata di ieri sera 10 novembre prima, come di consueto, Signorini ha comunicato i concorrenti immuni, che sono: Daniele, Luca Salatino e Antonella. Orietta dà l’immunità a Giaele, mentre Sonia ad Antonino perché ha apprezzato il suo comportamento in settimana. Iniziano, quindi, le nomination palesi: i parte da Alberto, che nomina per la prima volta Charlie perché lo ha svegliato strillando. Edoardo, in difficoltà su chi scegliere, nomina Wilma solo per mancanze di alternative. Patrizia sceglie Charlie, anche lei per la litigata con Luca. Si prosegue con George, che si unisce a Patrizia e Alberto e nomina Charlie, con cui Ciupilan non ha un bel rapporto. Tocca finalmente al votatissimo Charlie, che sceglie Attilio perché nei suoi confronti è stato un po’ ingeneroso definendolo doppiogiochista, quando lui ha sempre cercato di mediare tra lui e le donne della casa. Romita ribatte dando ragione a Charlie. Si va avanti, quindi, con Nikita, che vota Patrizia, sempre più che altro per una mancanza di alternative. Anche Attilio ha nominato Patrizia, convinto che lei lo avrebbe nominato, quando non è stato così. Il giornalista ha comunque lanciato un bel messaggio di solidarietà a Patrizia, augurandosi che questa nomination sia l’ultimo atto ostile tra loro. Infine, Wilma ricambia la nomination scegliendo Edoardo, adducendo le stesse ragioni del ragazzo, ovvero la mancanza di altri nomi da votare.

Si passa, quindi, alle nomination segrete degli immuni e dei nuovi entrati. Inizia Antonella, che nomina Wilma rea di farle troppi complimenti solo per nascondere, secondo lei, il fatto che diverse volte l’ha nominata. Antonino sceglie Nikita perché tra loro non ci sono rapporti e la Pelizon non le piace. Daniele nomina Alberto perché è la persona con cui ha meno rapporti tra i nominabili. Giaele opta per George perché non riesce a instaurare un dialogo con lui. Infine, chiude le nomination Luca, che sceglie come Giaele George, essendo la persona che ha sentito meno vicina in questa settimana.

In nomination vanno, quindi, Charlie, George, Patrizia e Wilma. Il pubblico dovrà votare il suo favorito, nella prossima puntata non ci sarà un eliminato, ma il vincitore del televoto otterrà l’immunità e sarà chiamato a prendere una scelta inedita, su cui Signorini non ha dato anticipazioni. Così l’appuntamento va a lunedì 14 novembre, quando si scoprirà l’esito del televoto e il GF Vip tornerà con una nuova puntata come sempre ricca di emozioni e tematiche.