Giaele Gf Vip storia drama: malattia della madre e morte dell’amica

Giaele del Gf Vip ha raccontato la sua storia drammatica. La morte della sua migliore amica e la malattia della madre

Giaele De Donà, 24 anni, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è nota in particolare per il suo matrimonio aperto con Bradford Beck. In pochi sanno la sua storia di vita che, offuscata probabilmente dal gossip, è tornata alla ribalta ieri nella puntata del 10 novembre del GF Vip quando ha ricevuto la sorpresa del fratello. Seppur così giovane, la modella ha vissuto un’esistenza fatta di alti ma anche tanti momenti di sconforto partendo dalla sua infanzia e adolescenza. Quando Giaele aveva solo 3 anni la mamma si è ritrovata sulla sedia a rotelle. Per una serie di vicissitudini, l’attuale concorrente del GF Vip 7 è andata via di casa quando aveva 14 anni iniziando il suo percorso nella moda e trasferendosi da Conegliano Veneto a Milano. Qui inizia la storia pubblica di Giaele De Donà che tutti conosciamo, partecipa al docureality di Discovery+ Ti spedisco in convento, viene paparazzata con Flavio Briatore. Non solo, il nome di Giaele De Donà viene accostato ai corridoi del mondo dello spettacolo anche a Amy Buono concorrente de La Pupa e il Secchione conosciuta proprio nel reality fatto prima del GF Vip e all’influencer Taylor Mega.

Nella vita privata di Giaele De Donà appare così un altro nome alla ribalta di conseguenza della sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Parliamo di Bradford Beck, miliardario americano di cui non si è capito bene che lavoro faccia perché ama stare lontano dai riflettori della popolarità e che ha comunicato con la moglie attraverso due lettere che le sono state consegnate all’interno della Casa e nelle quali ha assicurato di amarla ma allo stesso tempo si è detto dispiaciuto dal comportamento che sta avendo al GF Vip. Giaele De Donà e Bradford Beck nel febbraio 2022 si sono sposati con due cerimonie, una civile e una religiosa. La modella non ha mai negato di avere con il suo Brad una relazione aperta dato che si vedono solo sei mesi l’anno, che significa che si possono vedere senza impegno con altre persone.

Giaele del Gf Vip che malattia ha la madre

Passiamo alla madre di Giaele De Donà. La storia della concorrente del Grande Fratello Vip è segnata dalla malattia che ha colpito la mamma quando lei aveva solo 3 anni e la donna 22. La modella veneta si è ritrovata piccolissima in diversi ospedali e ha sentito molto la mancanza di una figura materna dovuta alla malattia di sua madre che ancora oggi è sulla sedia a rotelle. In questi anni di televisione, Giaele ha preferito non rivelare per privacy che malattia ha sua madre, sottolineando però che non le resta molto da vivere. Nel corso del programma Ti Spedisco in Convento in cui la De Donà era concorrente, aveva già parlato a Suor Monica della sofferenza che portava dentro. In quel periodo non sentiva quell’esigenza di parlare di sua madre come vedeva fare alle altre sue amiche e questo la faceva soffrire. Molto probabilmente la mamma, provata dalla malattia e trovandosi sulla sedia a rotelle molto giovane, non riusciva a trasmetterle quello di cui lei aveva bisogno e riteneva di essere diventata nel tempo egoista perché lo era stata anche sua madre. Giaele ha però compreso la sofferenza della sua mamma e infatti oggi al Grande Fratello Vip spesso ha parlato del bene immenso che le vuole, dei sacrifici che ha fatto per lei e di quanto vorrebbe fare di tutto affinché fosse felice. Giaele ha organizzato il suo matrimonio in soli dieci giorni proprio per permettere a sua mamma di essere presente e poter vivere questo momento di gioia insieme a sua figlia. Parole al miele della gieffina anche per suo padre che ha sempre definito un uomo importantissimo nella sua vita e che adora.

Giaele del Gf Vip causa morte dell’amica

La storia di Giaele De Donà non è fatta solo di lusso e gossip. La modella ha raccontato in diverse occasioni al GF Vip di essere stata segnata dalla tragica scomparsa della sua migliore amica quest’estate. Giaele si è confidata in particolare con Marco Bellavia prima che il volto di Bim Bum Bam lasciasse la casa. In un primo momento non voleva ammettere a se stessa che aveva perso una parte importante della sua vita, questo dovuto alla sofferenza di aver dovuto fare i conti con questo lutto all’improvviso. La causa della morte dell’amica di Giaele infatti è stata per un malore in acqua e anche questa dinamica ha profondamente segnato la gieffina. La De Donà si è poi resa conta che doveva affrontare questo immenso dispiacere cercando di portare sempre, ogni giorno della sua vita, le parole e le insegnamenti che la sua migliore amica le aveva dato in questi anni. Una sorta di eredità che le aveva lasciato per affrontare al meglio le difficoltà della sua storia. A Giaele è arrivato però il conforto di suo fratello Mattias recuperato in questi anni e che le è stato vicino nell’ultimo periodo.