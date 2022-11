Chiara Nasti prima e dopo: chirurgia FOTO

Chiara Nasti com’era prima l’influencer napoletana oggi 24 anni e com’è diventata dopo col tempo: quanti cambiamenti!

Il prima e dopo di Chiara Nasti cattura l’attenzione. Oggi è una delle influencer italiane più note del web, molto attiva su Instagram con i suoi 2 milioni di followers, un successo incredibile che l’ha resa davvero famosissima ed estremamente riconoscibile. Sorprende, infatti, scoprire com’era Chiara Nasti qualche anno fa, prima della notorietà e dei ritocchini di chirurgia estetica che hanno cambiato il suo aspetto. Dalle foto che circolano sul web e che la mostrano da adolescente, possiamo vedere una Chiara Nasti cresciuta e sempre bellissima . Possiamo vedere alcuni scatti anche sul suo profilo Instagram, in particolare in un post realizzato in occasione dei suoi 22 anni. Mancano i tanti tatuaggi che oggi popolano la sua pelle e i capelli biondi erano all’epoca di un diversissimo castano scuro, ma anche il suo corpo era molto diverso.

Confrontando gli scatti del passato e del presente, possiamo vedere quelli che sembrano essere diversi interventi estetici cui Chiara Nasti ha fatto ricorso. Nastilove ha dichiarato di essersi rifatta il seno due volte. Sicuramente uno dei più evidenti è proprio quello al lato A, la cui taglia è aumentata negli anni. In molti sottolineano anche i cambiamenti alle labbra e agli zigomi, ma l’influencer non ha mai confermato i filler anzi ha smentito mostrando le sue foto da piccola con le labbra carnose. Negli anni, Chiara Nasti ha ricevuto, a diverse riprese, critiche per gli interventi estetici e in più di un’occasione ha risposto per le rime agli haters, ribadendo giustamente che ognuno col suo corpo è libero di fare quello che vuole, quindi, non importa se sia rifatta o meno, ma conta che sia in pace col suo aspetto. Pensiero assolutamente condivisibile, i cambiamenti del corpo non vanno infatti stigmatizzati, ma al limite osservati. Nelle foto di Chiara Nasti sono abbastanza evidenti, sia nel corpo che sul viso, ma sicuramente hanno contirbuito al suo grande successo sui social.

Chiara Nasti chi è

Nata a Napoli il 22 gennaio 1998, Chiara Nasti ha 24 anni ed è oggi una delle influencer più seguite d’Italia. Fashion blogger e appassionata di moda, Chiara Nasti è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni. Dal flirt col calciatore della Roma Nicolò Zaniolo alla relazione con Emis Killa, fino alla storia col suo fidanzato di adesso, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, con cui la bella influencer ha avuto un figlio. Chiara ha una sorella di nome Angela e anche lei è molto attiva nel mondo dello spettacolo, con la partecipazione a Uomini e Donne nel 2018.

Chiara Nasti ha cominciato la sua attività da influencer da giovanissima, già a 16 anni dispendeva consigli di moda su Facebook, per poi aprire il suo blog e lanciare il suo brand Chic Phobia. Acquisisce, così, progressivamente sempre più fama e firma importantissime collaborazioni con marchi come Armani e Trussardi, fino all’arrivo anche in televisione, con la partecipazione al reality show Dance, Dance, Dance e all’Isola dei famosi nel 2018. Oggi, come detto, Chiara Nasti ha ben 2 milioni di followers su Instagram ed è un punto di riferimento importante per molte persone sui social.