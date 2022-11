Chiara Nasti mamma Zaccagni papà ma su Instagram c’è Zaniolo

Chiara Nasti, 24 anni, è diventata mamma del piccolo Thiago: il neo papà è Mattia Zaccagni 27 anni ma la vergogna su Instagram è senza fine con Zaniolo

Chiara Nasti ha partorito, è nato il piccolo Thiago frutto dell’amore con il suo futuro marito Mattia Zaccagni esterno d’attacco in forza alla Lazio. Invece di fare i doverosi auguri alla coppia che su Instagram ha pubblicato le prime foto e i primi video del loro figlio appena nato, gli haters ancora una volta non hanno fatto a meno di provare a rovinare questo momento indimenticabile. Quando si diventa genitori, come nel caso di Nastilove e il suo compagno calciatore, si dovrebbe portare rispetto per quanto si sta vivendo o quantomeno limitarsi a non commentare. Eppure Mattia Zaccagni è stato costretto su Instagram ha limitare i commenti riguardo alla nascita di suo figlio e c’entra Nicolò Zaniolo. Andiamo nel dettaglio della bufera social e delle polemiche che, ancora una volta, indelicatamente si abbattono sull’influencer napoletana con 2 milioni di follower. Sotto le fotografie postate da entrambi per celebrare l’arrivo di Thiago, sono scattati numerosi commenti alcuni taggando addirittura Zaniolo e facendogli gli auguri per essere diventato papà, altri inneggiando ad una somiglianza tra il neonato e il calciatore della Roma senza curarsi che Chiara Nasti è appena diventata madre e addirittura c’è chi ha proprio scritto il testo del coro “il figlio de Zaccagni è de Zaniolo”.

Chiara Nasti infatti è stata fidanzata, almeno ufficialmente, per due mesi con Nicolò Zaniolo attaccante 23enne della Roma storica avversaria della Lazio dove gioca attualmente il papà di Thiago. La blogger aveva fatto un tattoo di coppia con l’ex e indossava spesso anche una collanina con la lettera N. Un amore naufragato presto e in realtà non si sono mai saputi i reali motivi per cui si sono lasciati ricordando che Zaniolo in quel momento era nella bufera social perché aveva lasciato la fidanzata incinta. Chiara Nasti si è poi fidanzata con Mattia Zaccagni ufficialmente a giugno 2021 dopo che si sono conosciuti a Ibiza. Nove mesi fa la scoperta da parte di Nastilove di essere incinta con la nascita oggi del piccolo Thiago. Vi starete chiedendo se non conoscete la squallida vicenda del perché oggi gli haters continuano a taggare Nicolò Zaniolo sotto i post della neo mamma.

Chiara Nasti com’è nato il coro di Zaniolo contro la coppia

Quando la Roma ha vinto la Conference League, primo trofeo dopo 12 anni, il coro più in voga per festeggiare il trionfo europeo riguardava proprio Zaccagni e Zaniolo autore del gol vittoria nella finale contro il Feyenoord. Nell’euforia generale, i tifosi hanno iniziato ad intonare il coro “il figlio de Zaccagni è de Zaniolo”, una goliardia che però ha creato non pochi problemi ai calciatori. Infatti Zaniolo è stato accusato di alimentare la frase esultando insieme ai tifosi durante la sfilata post vittoria, inoltre la diatriba tra i due è sfociata anche in Nazionale con la convocazione del ct Roberto Mancini e l’immediata esclusione per motivi disciplinari. La versione ufficiale non parla di un litigio tra i due ma di questioni legate ad altro, il sospetto però è che ovviamente anche la questione Nasti ha avuto il suo peso. Infatti proprio Chiara aveva risposto sui social alla provocazione dei tifosi della Roma e a Zaniolo che saltava nel video sulle note del coro “il figlio de Zaccagni è de Zaniolo” con una pesante offesa su Instagram diventata celebre come il gamberetto di cui vi abbiamo raccontato in questo articolo. In sintesi l’influencer napoletana definiva poco dotato il suo ex fidanzato in forza alla Roma.