Chiara Nasti replica a Zaniolo: ce l’ha piccolo e fa un paragone

- Advertisement -

Chiara Nasti contro l’ex Zaniolo. Polemica sul web dopo il video del calciatore che balla sul coro offensivo dei suoi tifosi.

Chiara Nasti e l’ex fidanzato Nicolò Zaniolo non hanno un bel rapporto. Il loro addio è stato turbolento e, stando alla reazione piccata di lei, verrebbe da pensare la rottura sia stata principalmente un’idea di lui. Oggi l’influencer napoletana è incinta al fianco di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, dal quale attende un maschietto. I due sono entusiasti e hanno festeggiato il gender reveal del piccolo allo stadio Olimpico in grande stile, fronteggiando non poche polemiche. Poi a mettere altra carne sul fuoco i cori contro la Nasti dei tifosi della Roma durante di festeggiamenti della Conference League. Entriamo nei dettagli

Chiara Nasti: Zaniolo ha un gamberetto

Le acque non sono calme tra Chiara Nasti e Zaniolo. A peggiorare la loro situazione c’è anche un coro dei tifosi romanisti, cantato a squarciagola durante i festeggiamenti per la conquista della Conference League. In alcuni video è possibile sentirli cantare: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Ecco come esaltare il proprio calciatore ed offenderne uno della Lazio in un sol colpo.

Verrebbe da pensare che Zaniolo si sia tirato indietro dal festeggiare sulla base di queste parole, e invece lo si vede ballare serenamente. Che nella foga del momento non abbia ben capito le parole? Chi sa.

Di certo Chiara Nasti non ha preso bene la cosa. Ha infatti risposto su Instragram in maniera netta e polemica a un utente che le chiedeva cosa pensasse del coro dei romanisti facendo un paragone piccante: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia uno (di figlio) e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.