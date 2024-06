Mattia Zaccagni padre non solo Thiago: i figli

Mattia Zaccagni è uno dei calciatori italiani più apprezzati di questi anni. Il 29enne di Cesena è cresciuto tra Bellaria e Verona, dove si è messo in mostra in Serie A in particolare tra il 2019 e il 2021. Si è poi trasferito alla Lazio, dove gioca tutt’oggi, confermando le sue qualità e diventando un giocatore della Nazionale italiana, venendo anche convocato dal ct Luciano Spalletti per gli Europei in Germania. Non solo il calcio, nella sua vita. Mattia Zaccagni classe 1995 ha fatto anche discutere per via della sua vita privata, grazie alla sua relazione con l’influencer napoletana di 26 anni Chiara Nasti. Idue hanno iniziato a stare insieme a partire dalla fine del 2021. Zaccagni con la Nasti nel novembre 2022 ha anche avuto un figlio, chiamato Thiago. La nascita del piccolo ha fatto molto scalpore, visto che l’attaccante e la bionda personalità digitale hanno organizzato una sfarzosa feste per il “gender reveal” – l’occasione in cui si rivela ad amici e parenti sul genere del nascituro – affittando addirittura lo Stadio Olimpico di Roma. Thiago è anche quello splendido bambino che ha esulato per il gol del padre nella partita degli Europei 2024 contro la Croazia. Thiago Zaccagni (il cui nome sarebbe un omaggio a Leo Messi, che ha chiamato il proprio figlio allo stesso modo) non è l’unico figlio dell’attaccante azzurro e di sua moglie, però. Infatti, nei mesi scorsi è stato annunciato che Chiara Nasti era nuovamente incinta, e solo più di recente la coppia ha rivelato che presto avranno una bambina e che verrà chiamata Dea. La figlia di Zaccagni e Chiara Nasti nascerà a luglio tra 20 giorni a coronare un anno d’amore con le fedi al dito. Il loro matrimonio è stato celebrato il 20 giugno del 2023.

Le polemiche e le malelingue non sono però mai mancate, attorno alla vita privata dell’attaccante della Lazio. In particolare, in passato molti tifosi hanno fatto disgustose allusioni in merito alla paternità di Thiago, il suo primogenito. Un coro molto diffuso tra i tifosi della Roma diceva infatti che il figlio di Zaccagni fosse in realtà dell’allora attaccante giallorosso Niccolò Zaniolo, che era stato fidanzato di Chiara Nasti nella prima metà del 2021. Una voce frutto più che altro della rivalità tra Roma e Lazio, oltre che di un precedente litigio tra i due calciatori. Si tratta ovviamente di una storia del tutto infondata: basta infatti considerare la data di nascita di Thiago (novembre 2022) per rendersi conto che è stato concepito quando Zaccagni e Chiara Nasti stavano già insieme da alcuni mesi.