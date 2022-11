Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo addio, Biagio torna e la bacia

Dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne clamorose news: torna Biagio Di Maro ed è già bacio, mentre Riccardo Guarnieri esce di scena

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne ci regalano delle anticipazioni che hanno del clamoroso. Osannato a furor di popolo torna Biagio Di Maro e gli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi già fanno volare i fan. Non appena entra in studio Di Maro non parlerà delle mozzarelle che sono state croce e delizia del cavaliere del trono Over ma subito uscirà con una dama, Silvia. Partiamo dalle anticipazioni sul ritorno di Biagio che non lo vedono subito entrare con la sua consueta allegria e lo spiccato savoir affaire che tanto piace alle donne sedersi di fronte al pubblico ed esclamare “è stata una bellissima serata”. Non mancheranno i commenti di Tina e Gianni sul ritorno del cavaliere ex di Sara e Gemma prima ancora delle scottanti rivelazioni sulla sua nuova frequentazione. Siamo in grado di anticiparvi, grazie a uominiedonneclassicoeover, che Biagio Di Maro tornerà protagonista a Uomini e Donne con la sua conoscenza di Silvia con cui è scattato anche un bacio. Non solo, gli spoiler dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne non ancora in onda, ci confermano che le cose tra Silvia e Biagio Di Maro proseguono a gonfie vele. Per chi non lo sa, Silvia è una nuova dama del trono over che è entrata nel programma per conoscere Roberto mentre l’ex nuotatore si frequentava con Gemma Galgani. Bionda e dal carattere forte, ricorda Sara, l’unica donna che secondo Biagio Di Maro lo ha veramente compreso come raccontato in un video diventato cult su Witty Tv.

Uomini e Donne anticipazioni Riccardo e Gloria

Con il ritorno di Biagio Di Maro, ha perso l’attenzione Riccardo Guarnieri che dopo l’uscita del programma di Ida e Alessandro, come raccontato qui, ha iniziato a frequentare Gloria con cui già c’era stata un’uscita nella scorsa stagione. La dama romana ha sempre detto di aver avuto un colpo di fulmine per il bel pugliese dall’altra parte il cavaliere non ha mai approfondito la conoscenza. Con l’addio di Ida, Riccardo ha deciso così di dare una seconda chance a questa frequentazione e dopo un’uscita andata più che bene, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne delle ultime registrazioni, hanno trascorso anche la notte insieme. Tutto lasciava presagire ad un innamoramento, ma Riccardo Guarnieri ancora una volta ha spiazzato i fan del dating show di Maria De Filippi. L’ex di Ida Platano infatti deciso di chiudere la conoscenza con Gloria con cui tra l’altro era stato anche paparazzato a cena come segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Una profonda delusione per la bella romana che ha vissuto in studio degli alti e bassi già con Armando Incarnato, con lo stesso Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. In particolare il cavaliere salernitano, oggi uscito dal programma secondo gli spoiler con Ida Platano, non ha mai speso delle belle parole per Gloria che a sua volta si è sempre sentita sfruttata dal cavaliere perché in realtà ancora innamorato della siciliana trapiantata a Brescia.