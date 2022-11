Uomini e Donne Anticipazioni Ida Alessandro scelta: Riccardo si consola

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over ultima registrazione col botto: Alessandro e Ida lasciano il programma e Riccardo reagisce con Gloria

Per i fan di Ida e Riccardo sono momenti bui, le anticipazioni di Uomini e Donne dell’ultima registrazione del Trono Over pubblicate dalla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover lasciano poco spazio al ritorno di fiamma. Alessandro e Ida escono definitivamente dal programma, arriva la scelta ma non è solo petali rossi e baci appassionati. Se Vicinanza aveva già detto in diverse puntate, come quella di oggi, di essere innamorato della Platano, la parrucchiera è sembrata non presa come dovrebbe e nemmeno pronta a dichiarare quel sentimento che va oltre un’attrazione. La Platano non ha detto al salernitano quel “ti amo” che rende la scelta e l’uscita dal programma una certezza. In studio Ida ha fatto capire di essere innamorata di Alessandro, lo ha fatto intendere fra le righe ma questo non è bastato a convincere Tina Cipollari e Roberta Di Padua. L’opinionista si è scagliata contro la nuova coppia stando alle anticipazioni su Ida e Alessandro dandogli poco futuro insieme e profetizzando che torneranno presto di nuovo in studio perché poco credibile la dinamica e praticamente costretti ad uscire dal programma perché altrimenti sarebbero risultati falsi al 100%.

Uomini e Donne news: Ida e Alessandro escono dal programma

Il carico da 90 in studio ce l’ha messo Roberta che mettendoci come sempre la faccia ha scommesso che la Platano e Vicinanza non solo non si amano ma che torneranno presto, in sostanza giusto il tempo di inventarsi perché si sono lasciati e le cose non sono andate bene fuori dal dating show condotto da Maria De Filippi. Ovviamente ciò che tutti vogliono sapere dalle anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne non può che essere la reazione di Riccardo alla scelta di Ida e Alessandro. Chi conosce bene il pugliese sa che ha un carattere orgoglioso e che spesso fa fatica ad esprimere i suoi sentimenti. Non sappiamo se quella del Guarnieri è stata una reazione di dispetto nei confronti della sua ex Ida o se davvero è un capitolo chiuso. Fatto sta che è successo quello che rende l’uscita dal programma particolarmente interessante: Riccardo è uscito con Gloria a cena, un ritorno di fiamma tra i due dopo la breve e intensa frequentazione di maggio nella precedente edizione di Uomini e Donne. In quel frangente Gloria era apparsa subito molto presa da Riccardo che invece provava solo un’attrazione fisica e la romana aveva preferito non continuare la frequentazione.

Per Ida Platano, dopo Riccardo Guarnieri, si tratta di un’altra burrascosa uscita dal programma. In passato infatti ci fu una scelta durata pochi secondi fatta con Diego Tavani. L’uomo prima di lasciare lo studio ritornò subito sui suoi passi perché furente notando che la Platano aveva più interesse a litigare con Tina piuttosto che emozionarsi per il loro fidanzamento. Da quel momento la siciliana trapiantata a Brescia decise di non volere più niente a che fare con lui. Oggi Diego è felicemente fidanzato con Aneta conosciuta proprio a Uomini e Donne al Trono Over. Prima di Diego, se facciamo un passo indietro sulle news del dating show, c’era stata una storia con Marcello che non era finita nel migliore dei modi: i due si sono accusati reciprocamente di falsità con il cavaliere che ha chiuso la conoscenza con la dama perché nonostante ci credesse tanto nel loro amore non era una relazione che gli faceva bene per le incompatibilità caratteriali e non si sentiva pronto a lasciare il programma. Dal canto suo all’epoca la Platano si sentiva presa in giro da Marcello, umiliata perché dopo la fine della loro frequentazione lui aveva chiesto il numero di Marika.

Oggi Ida e Alessandro stanno insieme ufficialmente perché dalle notizie che arrivano da Uomini e Donne hanno lasciato il programma. Prima della scelta avvenuta nelle ultime registrazioni del Trono Over, c’è un altro spoiler che riguarda cosa ha fatto la coppia. Ida e Alessandro sono stati paparazzati in giro per la Costiera Amalfitana che dista pochi km da Salerno città natale del fioraio mentre trascorrevano un romantico weekend. La segnalazione è stata postata da Deianira Marzano e fa pensare che queste ore trascorse insieme abbiano convinto la parrucchiera che i sentimenti di Vicinanza erano sinceri e per questo hanno scelto di stare insieme.