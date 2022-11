X Factor 2022 Beatrice Quinta Se$$o testo e significato canzone

X Factor 2022 inedito Beatrice Quinta è Se$$o: testo e significato del brano della cantante di Dargen D’Amico.

L’inedito di Beatrice Quinta presentato a X Factor 2022 è Se$$o, cantato dalla giovane artista già alle Audition del talent Sky. Della produzione si sono occupati Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna e la veste proposta nella puntata del 17 novembre è stata ben diversa da quella precedente. Quando è nel suo mondo, calata nel suo stile, Beatrice Quinta sa affascinare come poche in questa gara. Dopo alcuni esperimenti, pare che Dargen D’Amico sia riuscito a capire che direzione far prendere al suo percorso, così da puntare dritto alla finale di X Factor 2022.

Se$$o significato della canzone di Beatrice Quinta

Il suo inedito Se$$o è stato un po’ travisato alle audizioni, quando la giovane si è presentata. Ambra ha infatti reputato ormai ripetitivo il concetto espresso della donna che non cerca altro che un’avventura. Beatrice Quinta ha però voluto precisare come nel brano sia lei a subire questo trattamento. Sogna l’amore e invece si è scontrata con un muro di indifferenza, dal punto di vista sentimentale. Il lui per il quale provava qualcosa non voleva sentir parlare affatto d’amore. La sua canzone ruota intorno a questa sorta di incomunicabilità. Oggi tutti sono alla ricerca di un’allegria infinita, di un essere fluidi sul fronte dei rapporti, senza sentirsi legati da catene fatte di promesse e responsabilità verso altri. Qualcosa che per la Gen Z appartiene un po’ al passato. In questa fase della vita c’è da godere con chiunque, anche se questo può lasciare alle spalle un mare di sofferenza.

Se$$o testo canzone Beatrice Quinta

E se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro

Io non ho paura paura di te

Anche se gli addii non li sopporto

Disegno un cuore e poi sfoco il contorno

Odio le promesse

Perché nessuno sa mantenerle

Ah Sono sei mesi che ho smesso di farle

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

E giriamo il mondo con gli occhi chiusi

Con luci rosse e baci soffusiAnche da vestiti si rimane nudi

Dolce amari come gli agrumi

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso