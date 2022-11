X Factor 2022 Joelle Sopravvissuti testo e significato canzone

X Factor 2022 inedito Joelle è Sopravvissuti: testo e significato del brano della cantante di Rkomi.

L’inedito di Joelle presentato a X Factor 2022 è Sopravvissuti. Non sono mancate critiche nel percorso artistico della giovane cantante nel talent Sky. Si era presentata in maniera alquanto semplice, imbracciando la propria chitarra e stregando i giudici. Le cose sono un po’ cambiate e Rkomi ha tentato di prendere in considerazione differenti percorsi per lei. Non tutti hanno però convinto tanto chi sta dietro al bancone quanto il pubblico da casa. Tornare un po’ al passato potrebbe essere l’arma vincente per lei e, chi può dirlo, aprirle le porte verso la finale di X Factor 2022. Il suo singolo Sopravvissuti è stato prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini. A partire dalla notte di giovedì 17 novembre è disponibile all’interno dell’X Factor Mixtape 2022, che raccoglie tutti gli 8 inediti di questa edizione del programma. Su digital store, Spotify e altre piattaforme è possibile ascoltarlo dalla fine del live in studio. Un primo passo importante nel mondo della discografia, sorretta dalla fama garantita dallo show, nella speranza di poter stare in piedi da sola in seguito.

Sopravvissuti significato della canzone di Joelle

Joelle ha vissuto alti e bassi nella sua esperienza a X Factor 2022. Non sono mancati momenti di scoramento e per lei è molto difficile riuscire a dare il meglio, cantando e pensando che possa essere l’ultima volta su questo palco. Sente inoltre enormemente la mancanza di suo fratello, al quale ha voluto dedicare l’inedito Sopravvissuti. Leggendo il testo che hanno scritto per lei, infatti, ha individuato una frase che le ha fatto pensare a lui, ovvero come il cielo sembri spento quando non c’è. Rkomi la guarda sorridere e piangere quando, sorprendendola, organizza un incontro proprio con l’altra metà di lei, suo fratello. Il brano, Sopravvissuti, racconta di una storia tra due persone, il che non vuol dire necessariamente innamorati. Anime gemelle che possono avere qualsiasi sorta di rapporto. Ciò che conta è che siano unite in qualche modo speciale e unico. Un amore da proteggere, puro, sincero e malinconico.

Sopravvissuti testo canzone Joelle

Sopravvissuti ad un brutto temporale

Sembrava fosse tempo di partire, invece no

Non si può, non si può

Non è un caso se siamo qui a parlare

Se a pochi metri si intravede il mare ma non so

Se poi oggi ci andrò

Se serve scappare.

Da dove vieni tu?

Deve essere un bel posto

E vorrei scoprirlo

Cosa faresti tu?

Fossero solo tuoi

Tutti i tesori al mondo

Io sai che farei?

Io vorrei avere un ricordo di te

Sarebbe un bel pretesto

Ma è presto, lo so

E se potessi fermare il tempo

Per un momento

Ti direi che il vento qui soffia più freddo

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.

I disillusi cercheranno prove

Ma tu dentro di me sei una canzone e non li sento

Neanche un po’, neanche un po’

Cosa faresti tu fossero solo tuoi

Tutti i tesori al mondo?

Io vorrei avere un ricordo di te

Sarebbe un bel pretesto

Ma è presto, lo so

E se potessi fermare il tempo

Per un momento

Ti direi che il vento qui soffia più freddo

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.

Sai ci tenevo a dirti

Che resterei immobile

Ad aspettare l’autunno

In una lunga domenica

Se tu lo volessi

Sarei io la tua America

Sai ci tenevo a dirti

Che resterei immobile

Ad ascoltare i segreti

In una lunga domenica

Se tu lo volessi

Sarei io la tua America.

Quando non ci sei tu

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.