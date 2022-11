X Factor 2022 Tropea Cringe Inferno testo e significato canzone

X Factor 2022 inedito Tropea è Cringe Inferno: testo e significato del brano del gruppo di Ambra.

L’inedito dei Tropea presentato a X Factor 2022 è Cringe Inferno. Il gruppo è guidato da Ambra, che ha perso subito un membro della sua squadra in questa prima avventura da giudice, per poi riuscire a superare le sfide successive. I suoi Tropea hanno avuto la meglio in ulteriori sfide, rischiando di uscire ma restando in gara e raggiungendo l’appuntamento più importante, quello della presentazione dell’inedito, per un approccio importante nel mercato musicale grazie alla spinta del talent Sky. Prodotto da Simon Says!, Cringe Inferno rappresenta al meglio quello che è lo stile del gruppo, che non si è mai piegato alle esigenze del programma. L’approccio di Ambra è stato quello di tutelarli, senza mai forzare la mano. Il loro rapporto non è partito al meglio, visto che la band non si fidava enormemente di lei, pare. Oggi sono più uniti che mai e mirano alla finale di X Factor 2022.

Cringe Inferno significato della canzone dei Tropea

Cringe Inferno, inedito dei Tropea, è una canzone che può essere fraintesa. Sembra infatti vivere grazie a quelli che Ambra ha definito degli slogan. Frasi forti, messe insieme per creare stupore in chi ascolta. Prestando attenzione, però, è facile rendersi conto come vi sia una storia dietro tutto ciò, sofferta e comune a moltissimi. La band ha spiegato cosa volesse trasmettere quando ha scritto questo singolo e una parola su tutte ha la meglio: disagio. Con la solita grinta musicale, i Tropea hanno provato a trasmettere una sofferenza interiore che è rintracciabile in molti nella società odierna. Che si viva l’adolescena o ci si ritrovi a trenta e più anni, non è mai facile essere realmente a proprio agio con ciò che si fa. L’immagine, estetica e non solo, che si mostra al mondo può bloccare i nostri movimenti e il ritrovarsi senza una direzione chiara ci fa sentire inadatti e mai giusti.

Cringe Inferno testo canzone Tropea

Siamo tutti in arresto

Con le mani in faccia

E la gente che passa

Non ride più

Amore molesto

Dici di amarmi tanto

Ma mi butti per strada

E non passi più

Siamo finiti in una trap house

Siamo finiti in una trap house

E la gente è esigente

E la droga si droga

Io non sono un sex toy

Tu non sei una drag queen

Io non sono un sex toy

Tu non sei una drag queen

Maybe you love it

Maybe you like it

Amore molesto

L’hai fatto per me

Maybe you love it

Maybe you like it

That’s what you ask for

Riot

In un cringe inferno