Blanco concerti 2023 stadi San Siro e Olimpico: date prezzi biglietti

Blanco annuncia due attesissimi concerti negli stadi San Siro di Milano e Olimpico di Roma: le date degli show e i prezzi dei biglietti

Quella del 2023 sarà senza dubbio un’estate memorabile per Blanco, che su Instagram ha annunciato due grandissimi eventi che si terranno in due degli stadi più importanti d’Italia: a San Siro e all’Olimpico. Due maxi eventi che certificano lo straordinario successo dell’artista bresciano, che dopo un 2022 incredibile è pronto a vivere anche un 2023 da grande protagonista. Il cantante di Finché non mi seppelliscono si esibirà il 4 luglio 2023 allo stadio Olimpico di Roma, una location molto cara a lui da tifoso romanista, e poi sarà di scena il 20 luglio 2023 a Milano, allo stadio San Siro.

Questi due grandissimi eventi arrivano dopo lo straordinario Blu Celeste Tour, che ha contato 35 date e altrettanti sold out nella prima parte di 2022, con più di 350.000 biglietti venduti per uno dei tour più importanti e amati di tutto l’anno. Inoltre, insieme alle due date negli stadi Blanco ha anche annunciato l’uscita del nuovo album, il secondo della sua carriera dopo Blu Celeste. L’artista ha semplicemente comunicato che nei concerti negli stadi canterà le canzoni del nuovo album, senza però rilasciare dettagli sulla data d’uscita, sulla tracklist o su eventuali featuring. L’attesa è comunque alle stelle, perché il primo album di Blanco, Blu Celeste, è stato un successo incredibile, certificato ben sei volte disco di platino. Poi quest’anno è arrivato il successo a Sanremo insieme a Mahmood con Brividi e ora Blanco è pronto a regalare nuova musica e nuove emozioni ai suoi fan.

Blanco concerti 2023 stadi: prezzi biglietti

Come comunicato sempre dal post Instagram del cantante di Nostalgia, la vendita dei biglietti per i due concerti negli stadi del 4 luglio 2023 all’Olimpico di Roma e del 20 luglio 2023 a San Siro comincia venerdì 18 novembre alle ore 18:00. L’acquisto dei tagliandi avviene tramite i circuiti tradizionali come TicketOne e molto probabilmente la richiesta sarà molto alta. In occasione del rilascio dei biglietti per il Blu Celeste Tour, tutti i tagliandi per le varie date sparse per l’Italia sono andati esauriti nel giro di poche ore, sia per le prime date annunciate che per quelle aggiunte dopo. Uno scenario incredibile, che certifica il grande successo di Blanco. I prezzi dei biglietti per i concerti negli stadi di Blanco partono dai 40 euro circa, per arrivare a sfiorare i 90 euro. All’Olimpico, ad esempio, il prato costa 51,75 euro e quello gol 69 euro, mentre il settore più economico è la curva sud con visibilità limitata a 40,23 euro. A San Siro, invece, il prezzo minimo è di 43,70 euro del terzo anello numerato, mentre i prezzi del prato sono identici a quelli dell’Olimpico.

Non si sa invece se ci saranno altri concerti negli stadi o in altre location, come palazzetti o arene all’aperto, per Blanco. Ad oggi non c’è stato alcun annuncio, ma è probabile che a supporto del nuovo disco ci possa essere un tour più ampio, con altre date magari in altri stadi d’Italia o comunque in altre città. Una situazione simile è stata vissuta coi Pinguini Tattici Nucleari, che prima hanno annunciato la data di San Siro, poi l’Olimpico e poi il resto degli stadi. Vedremo se anche il cantante bresciano seguirà questo schema e aggiungerà date al suo tour.