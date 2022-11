Dium chi è il rapper morto a Venezia: legato a Achille Lauro

Dium chi è il rapper che è stato trovato morto all’età di 34 anni a Venezia: causa morte e il legame con Achille Lauro

Lutto nel mondo della musica: è stato trovato morto a Portogruaro, in provincia di Venezia, Luca Seidy Dioum, rapper noto come Dium, famoso al grande pubblico per una collaborazione con Achille Lauro. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla madre, con cui il trentaquattenne viveva. La donna si è recata in camera del figlio per salutarlo prima di andare a dormire, verso mezzanotte, e ha fatto la tragica scoperta. La madre di Dium ha immediatamente chiamato il 188, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante la tempestività dei soccorsi. Per ciò che riguarda la causa della morte di Dium, al momento non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale: le autorità ora dovranno fare tutte le indagini del caso e l’autopsia sicuramente saprà dare indicazioni maggiori. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Portogruaro per cui al momento ogni notizia rimane riservata.

Di origini senegalesi, Dium era un rapper attivo da una decina di anni nella scena musicale underground. Nato nel 1988, la sua formazione artistica risale a quando era poco meno che adolescente, già a 14 anni ha iniziato a scrivere i primi testi, muovendosi sempre nel panorama dei generi rap e trap. Per emergere ha partecipato a moltissime gare di freestyle, molto in voga nell’ambiente, soprattutto qualche anno fa. All’attivo ha diverse pubblicazioni, l’ultimo album risale al 2019, dal titolo Fast food music, e la sua notorietà è sicuramente legata, oltre che alla collaborazione con Lauro, al brano Quale gang, il più grande successo della sua carriera. Dium era balzato all’onore delle cronache già nel 2019, quando insieme al collega Nex Cassel era stato aggredito e accoltellato a Padova, una vicissitudine raccontata su Instagram dal rapper ai tempi e poi approfondita dalla stampa locale, che ha raccontato come tutto sia nato da una rissa durante una serata, sfociata poi nella dura aggressione, con i due rapper che hanno raccontato di aver ricevuto coltellate al fianco e sulle gambe.

Dium e il legame con Achille Lauro

Come detto, Dium da molti era conosciuto per il suo legame con Achille Lauro. In particolare, il rapper morto all’età di 34 anni ha partecipato a uno dei cd più amati e conosciuti dell’artista romano, il suo album d’esordio Achille Idol Immortale, contenente brani iconici del cantante come Scelgo le stelle. Insieme a Dium, Lauro ha realizzato Las Vegas, uno dei brani più ascoltati di quel primo album che ha dato il via alla carriera del cantante di Rolls Royce. La canzone offre uno spaccato della scena rap di quegli anni, con alcuni stilemi come la vita di strada, il saper resistere ai colpi della vita e così via che poi torneranno a più riprese nella produzione successiva del genere.