Élite 6 Aron Piper confessa perché non c’è più Ander nella serie Netflix

Elite 6 le parole di Aron Piper che svela perché Ander non c’è nella nuova stagione di Elite

Aron Piper non fa parte del cast di Elite 6. Ha infatti fatto il proprio ritorno su Netflix la fortunata serie spagnola arrivata alla sua sesta stagione. Nelle nuove puntate si presenta in una veste totalmente rinnovata, con l’addio di tantissimi personaggi storici e l’arrivo di nuovi protagonisti pronti a vivere gli intrighi di Las Encinas. Tra gli addii più pesanti c’è ovviamente quello di Aron Piper, interprete di Ander, uno dei personaggi più amati dell’intera serie. Come s’intuiva dal finale della quinta stagione, Ander non è tra i personaggi di questa sesta stagione e Aron Piper ha svelato il motivo del suo addio ad Elite.

Nel corso di un evento di moda, infatti, l’attore spagnolo ha rivelato che la sua non è stata una scelta di rottura, ma un’esigenza fisiologica, perché il suo personaggio aveva concluso il suo percorso nella serie. Insomma, la linea narrativa di Ander si è esaurita e quindi Aron Piper non è tornato nella sesta stagione. Insieme ad Ander non torna nemmeno Guzman, altro personaggio amatissimo e presente dalla prima stagione, che proprio insieme al collega ha terminato la sua avventura in Elite. I due, infatti, nel finale della quinta stagione, hanno deciso di lasciare Madrid per partire per un lungo viaggio in giro per il mondo. Così in questi nuovi episodi di Elite non vedremo Aron Piper, ma il web non perde la speranza di rivederlo nella settima stagione.

Elite 7 Aron Piper ci sarà?

Con la sesta stagione fresca di uscita, s’inizia già a parlare anche della settima stagione di Elite, e in tal senso ci sono già degli indizi che farebbero pensare a un clamoroso ritorno. Omar Ayuso ad esempio, l’attore che interpreta Omar, ha fatto capire che potrebbe tornare dopo questa sesta stagione in cui non appare e così i fan hanno cominciato a credere che anche altri protagonisti possano fare la stessa cosa in futuro. Ad accendere le speranze, poi, è arrivata una foto di Aron Piper in compagnia di Manu Rios, attore che veste i panni di Patrick nella serie. Uno scatto che potrebbe anche non significare nulla, considerando l’amicizia che li lega, ma che secondo molti può essere un indizio di un possibile ritorno di Aron Piper in Elite 7 che dovrebbe essere l’ultima stagione.

Insomma, non sappiamo se Aron Piper ci sarà in Elite 7, ma sono già stati annunciati ben 7 nuovi personaggi che rinnoveranno il cast della serie spagnola. Sono stati annunciati gli attori che parteciperanno alla prossima stagione ma non si conoscono i ruoli che interpreteranno. I nuovi attori di Elite 7 sono Ivan Mendes, Nadia Al Saidi, Gleb Abrosimov, Fernando Lindez, Mirela Balic, Mirabel Verdù e Alejandro Albarracín. Se Aron Piper farà parte del cast di Elite 7 se ne parlerà più avanti ovviamente, ora è appena uscita la sesta stagione e solo tra un po’ di tempo si parlerà di futuro. Al momento Aron Piper è fuori da Elite, così come altri protagonisti come Omar Ayuso, ma anche gli interpreti di Guzman, Samuel, Rebe e Cayetana. In futuro chissà che Ander e altri non possano fare ritorno a Las Encinas. Ciò che è certo è che Elite, dopo questa stagione, tornerà sicuramente anche con la settima, avendo già ottenuto il rinnovo da Netflix.