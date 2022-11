Élite 6 come finisce: Ivan muore? La risposta

Elite 6 Ivan muore o sopravvive all’incidente stradale. Come finisce la serie Netflix. I fan salutano Andre Lamoglia sul finale: la risposta Spoiler.

Élite 6 inizia col botto, con una tragedia annunciata sul finale. Un’auto travolge uno dei giovani protagonisti, il che genera subito una domanda nella mente degli spettatori: ma come finisce, Ivan muore oppure no. Chiariamo subito come in questo articolo sulla serie spagnola Netflix vi siano Spoiler sulla conclusione della sesta stagione ambientata a Las Encinas. Chiunque non voglia anticipazioni, quindi, farebbe meglio ad andare oltre. Elite 6 mostra alcuni flashforward, ovvero degli sguardi agli eventi futuri, che suggeriscono inizialmente come in quell’auto vi fosse Isadora, interpretata da Valentina Zenere. Il fatto che Ivan conoscesse chi lo ha travolto è sembrato subito chiaro, analizzando la sua espressione facciale. Che motivo avrebbe avuto però la giovane per farlo. Ci viene svelato come lei abbia scoperto l’accaduto a Ibiza. La bionda influencer e dj é stata stuprata e a dare inizio all’approccio è stato proprio Ivan che, insieme con Philippe, avrebbe addirittura guidato la violenza di gruppo, cui hanno partecipato anche Hugo, Alex e Javier. È quest’ultimo a svelarle i dettagli. Isadora non ha alcun ricordo di quella tragedia. Non sa che Ivan si era pentito nel momento in cui la situazione era degenerata. È stato fuori per quasi tutto il tempo. Un dettaglio importante su per capire come finisce Élite 6.

Javi le ha quindi mentito, trasformando il giovane in uno dei protagonisti. Si è però pentito, in seguito, raccontandole la verità e dicendole che Ivan è innocente. Viene così a cadere l’ipotesi che sia stata la giovane a travolgerlo, lasciandolo in fin di vita. Proseguendo con gli episodi, vediamo Patrick disperato sulla scena dell’incidente di Ivan. Manu Rios, questo il nome dell’attore, stringe il fidanzato a sé, circondato da altri amici accorsi sul posto, mentre sullo sfondo si sentono le sirene dei soccorsi per tentare di salvare il personaggio interpretato da Andrè Lamoglia. Elite 6 gioca con il pubblico, provando a tenere vivo il più possibile il mistero se Ivan muore o no sul finale di stagione. Il quarto episodio del sesto capitolo della serie Netflix ha addirittura inizio con un funerale e la famiglia di Ivan è chiaramente coinvolta. Si vede anche Patrick con gli occhi lucidi, distrutto dal pianto. La verità è che a perdere la vita è stato il calciatore padre del giovane studente portoghese, ucciso da alcuni balordi in strada a calci e pugni solo perché omosessuale. Il settimo episodio solleva il velo di mistero sulla morte di Ivan e su come finisce Élite 6. Il ragazzo è pronto a correre da Patrick per ricucire lo strappo tra i due. Fuori da un locale, alza il braccio per chiamare un’auto che crede sia un taxi. L’auto però sbanda, è fuori controllo. Di colpo accelera e lo travolge. Frena poco dopo e riparte nella notte. Al suo interno, scopriamo dopo, vi è un’addormentata Mencia, che recupera i sensi e si accorge d’avere il lunotto anteriore distrutto. Vede anche del sangue ma non ha idea di cosa sia accaduto. Chiama Ari in lacrime, dicendole di non ricordare nulla di ciò che ha fatto.

Elite 6 finale: Patrick e Ivan

Sul finale di Élite 6 Ari le rivela che Ivan è in ospedale dopo che un’auto lo ha investito. É così che Mencia capisce d’essere la responsabile, ma attenzione all’ultimo colpi di scena della sesta stagione della serie Netflix ambientata a Las Encinas. Lo confessa, distrutta, e Ari non può credere alle sue orecchie. Tutto ciò che ricorda è che si è sentita di colpo molto stanca nel locale. Era uscita in auto per trovare Ari, che le avevano detto essere andata via ubriaca. Crede d’essersi addormentata alla guida e, come abbiamo visto, si è risvegliata soltanto molto dopo l’incidente. La soluzione di Ari è dare alle fiamme l’auto dell’incidente, così da coprire le sue tracce. Non dovrà dire a nessuno la verità. Scopriamo che Ivan è stato operato d’urgenza ed è sopravvissuto. Le sue condizioni sono però critiche.

A Patrick è stato anche detto di non poter restare al suo fianco, mentre era sedato, non essendo la sua famiglia. In seguito scopriamo come Ari sia pronta a lasciare il Paese con Mencia e il padre. Ritornando alla serata dell’incidente, ci viene mostrata l’intera scena. Mencia non è in grado di reggersi in piedi ed è Sara a guidare. Vorrebbe portarla in ospedale ma, distratta alla guida dalle condizioni dell’altra, non si rende conto di star per travolgere Ivan. È lei ad aver ridotto in quello stato. Scappa e parcheggia lontano, uscendo in lacrime e chiedendo l’aiuto di Raul. Questi la convince a spostare Mencia al posto di guida, abbandonandola lì (non prima d’aver ripulito il tutto dalle sue impronte). Negli ultimi momenti dell’ultima puntata di Elite 6, vediamo Ivan riprendere coscienza. La prima cosa che dice è “Patrick”. Lui è però via, lontano con la sua famiglia, mentre Mencia e Ari continuano a tenergli nascosto l’accaduto. Dunque in Élite 6 Ivan non muore ma come finisce la serie di certo non lascia presagire un futuro roseo per lo studente di Las Encinas che ha perso il suo Patrick.