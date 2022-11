Senza di te Fabrizio Moro testo e significato canzone

Senza di te è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, presentato durante il daytime di Amici: testo e significato del brano

Senza di te segna il ritorno di Fabrizio Moro, che a distanza di nove mesi dall’uscita dell’EP La mia voce e dell’avventura a Sanremo col brano Sei tu, pubblica il nuovo singolo Senza di te, che farà da apripista al nuovo progetto musicale che vedrà la luce nel 2023. Il cantante romano per l’occasione presenta la canzone durante la puntata del 20 novembre di Amici, prima di essere protagonista dei due attesissimi concerti nei palazzetti di Milano e Roma che si terranno il 18 e il 21 dicembre. Si prospetta, dunque, all’orizzonte un periodo molto impegnativo per Moro, che intanto piazza il primo tassello del nuovo album con Senza di te.

Come in moltissime canzoni del cantante di Pensa, il tema centrale del brano è l’amore, che in questo caso è un sentimento del passato, che nel testo viene rievocato tramite dei ricordi. Il protagonista ricorda un vecchio amore, chiedendosi, a distanza di anni, che fine ha fatto quella persona, com’è cambiata la sua vita e quale strada ha preso. Nei pensieri del protagonista c’è ancora una profonda dolcezza, sintomo che quei sentimenti non si sono dissipati anche dopo tanto tempo, un velo di malinconia circonda i pensieri del protagonista, che si trova in difficoltà a vivere in un mondo senza la persona amata e ormai perduta.

Fabrizio Moro Senza di te: il testo della canzone

Vorrei parlarti adesso è tanto che io non ti sento

ti vedi con qualcuno oppure come inganni il tempo

hai smesso di fumare hai smesso di discutere con tutti

dove lavori adesso oppure non lavori più

Semplicemente dove sei tu

che rinnegavi i miei discorsi

senza di te io qui non ci so stare più

è un mondo che non ha percorsi

Volevi andare via da Roma andare a vivere giù al mare

ma casa tua sta dentro ai passi che non riesci ancora a fare

e sei convinta sempre che è importante il segno zodiacale

perchè se cadi in basso le stelle invece stanno su

Semplicemente dove sei tu

nascosta dentro ai miei rimorsi

senza di te qui io non ci so stare più

è un mondo che non ha percorsi

E dimmi dimmi perche dimmi perchè dimmi perchè

perchè le tue parole le devi sospirare

e dimmi dimmi perchè dimmi perchè dimmi perchè

perchè ci sono giorni in cui voglio sbagliare

Senza di te io qui non ci so stare più

è un mondo che non ha percorsi

semplicemente dove sei tu

nascosta dentro ai miei rimorsi

senza di te io qui non ci so stare più

è un mondo che non ha percorsi

senza di te… senza di te…

senza di te… senza di te…