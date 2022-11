Suor Cristina com’era da suora FOTO

Com’era Cristina prima di spogliarsi dal velo da suora: le foto della celebre vincitrice di The Voice

Era il 2014 quando l’arrivo di Suor Cristina in televisione genera una sorpresa incredibile, regalando uno dei momenti più memorabili della storia recente della tv italiana. La religiosa si è presentata alle Blind Audition di The Voice, lasciando letteralmente a bocca aperta i quattro giudici che, quando si sono voltati per dare un volto a quella voce che li aveva tanto colpiti, si sono ritrovati una donna in abito monastico. L’esibizione di Suor Cristina è stata un successo assurdo, basti pensare che il video della sua cover di No One, celebre brano di Alicia Keys, con cui si è presentata a The Voice, è stato il quarto video più visto in tutto il mondo nel 2014. Suor Cristina ha poi vinto quell’edizione del talent show, nella squadra guidata da J-Ax.

Dal 2014, quindi, suor Cristina è diventata un grande personaggio mediatico e ha raccolto importanti successi musicali, ma cosa faceva prima della fama e soprattutto prima di diventare suora? Cristina Scuccia è nata il 19 agosto del 1988 a Vittoria, in Sicilia, e ha cominciato il percorso per prendere i voti nel 2009, a 21 anni. Era molto giovane, quindi, quando si è avviata alla vita religiosa, prima di quella scelta è cresciuta con la famiglia in provincia di Ragusa e sempre in ambito religioso ha preso parte a diverse rappresentazioni teatrali e musical. Nel 2008 ha cominciato a studiare canto alla Star Rose Academy di Roma, poi un anno dopo ha iniziato il percorso per indossare il velo, vivendo due anni di noviziato in Brasile e prendendo, infine, i voti nel 2012. Dopo il grande successo, nel web hanno cominciato a circolare delle foto di suor Cristina prima della vita religiosa, ma considerando la giovane età in cui ha preso i voti chiaramente il suo aspetto è molto simile a quando si è presentata sul palco di The Voice, anche se ovviamente sfoggiava look ben diversi rispetto all’abito talare.

Suor Cristina oggi cosa fa adesso

Anche prima del successo, la suora aveva continuato a coltivare la sua passione per il canto, esordendo in televisione proprio nel 2012 a Gold TV. Il punto di svolta è chiaramente rappresentato da The Voice, che ha regalato a Suor Cristina una notorietà enorme. Verso la fine del 2014 esce, quindi, il primo album della religiosa, Sister Cristina, seguito quattro anni dopo dal secondo cd: Felice. Oggi, suor Cristina ha 34 anni, ma da qualche tempo non si vede più né nel mondo della musica, né in quello della televisione.

La sua ultima apparizione risale al 2020, quando ha preso parte come ospite a Guess My Age. Negli ultimi anni, complici anche probabilmente le difficoltà del periodo storico segnato dalla pandemia, dalla guerra e dalla profonda crisi che ha colpito la vita di tutti i giorni, la suora aveva deciso di dedicarsi maggiormente alla fede. Il suo secondo album Felice, del 2018, è al momento l’ultima fatica musicale di Suor Cristina, seguito da qualche apparizione televisiva e poi da un periodo di eclissi dai riflettori. Nel 2022 ha annunciato a Verissimo per la prima volta di aver rinunciato ai voti perpetui e si è spogliata dagli abiti da suora per iniziare una nuova vita da cantante. Oggi fa la cameriera in Spagna e non è fidanzata.