George Ciupilan storia: fuga dal padre e infanzia dramma

La drammatica storia di George Ciupilan 20 anni ha commosso il pubblico del GF VIP. Il gieffino non ha mai visto i suoi genitori insieme.

Scavando nel suo passato, George Ciupilan ha raccontato la sua storia nel corso dell’esperienza al GF VIP. Un dramma in famiglia che lo ha stravolto e reso il giovane uomo che è oggi. È nato in Romania, per poi trasferirsi in Italia, a Savona con la madre quando aveva 8 anni. Nel lasso di tempo che è intercorso, però, ha sofferto per la delicata situazione paterna in particolare negli ultimi anni dell’infanzia in Romania. Figura quella del padre che ora è totalmente assente nella sua vita. Non ha alcun ricordo George del Gf Vip dei suoi genitori insieme, ha spiegato, dal momento che la separazione di sua mamma e papà è avvenuta quando era molto piccolo. Aveva appena un anno e in questa fase si è ritrovato a vivere con sua nonna paterna fino all’età di 6 anni. La madre si era infatti trasferita in Italia, così da potersi costruire una vita migliore, in attesa del momento giusto per riaverlo con sé.

La nonna era per George il suo punto di riferimento in una realtà famigliare devastata, un distacco difficile da superare quando se ne è andato. Il Tiktoker ha svelato come siano stati anni atroci con suo padre, che trascorreva il tempo a bere. Otto anni di dolore, dal 2000 al 2008, i primi della sua vita. Tanta sofferenza e rancore accumulati dentro di lui in particolare gli ultimi tre anni trascorsi in Romania quando il padre all’improvviso lo portò via da Casa della nonna. George non attendeva altro che il ritorno di sua mamma e di colpo lei è riapparsa nella sua vita in maniera concreta e non virtuale. Giunta in Romania per vederlo, lo ha portato con sé. Ha così inizio quella che ha vissuto come una fuga, che George Ciupilan ricorda come una liberazione. Ha infatti spiegato il concorrente del Gf Vip come fosse pazzo di gioia non appena si rese conto di tonare in Italia con sua madre. Il racconto straziante della madre che ha raccontato la storia di George ha commosso il pubblico del Grande Fratello Vip quando è entrata nella Casa per fargli una sorpresa. George ha raccontato ai suoi compagni nella casa del GF VIP come dagli 8 ai 17 anni abbia vissuto con il compagno della madre, che ha iniziato in seguito a chiamare papà. Si è ritrovato di colpo ad avere due figure presenti e amorevoli. Non vi è più alcun rapporto con suo padre ormai. Dopo gli anni orribili vissuti, ora si gode il suo dolce riscatto.