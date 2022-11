GF Vip stasera Alfonso Signorini rischiava di non condurre: il retroscena

Era a rischio la puntata del GF Vip di stasera 21 novembre per Alfonso Signorini che stato bloccato in aeroporto

Sembrano davvero non voler finire mai gli imprevisti per il GF Vip è questa volta tocca ad Alfonso Signorini . Dopo tutto il caos legato al Covid, che sta continuando a tenere sotto scacco i vipponi all’interno della casa, rischiava di saltare per lui la diretta di questa sera 21 novembre. Non c’entra il virus, per cui la produzione ha trovato una soluzione facendo collegare in remoto i gieffini positivi, ma un ritardo aereo, in particolare quello di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality ha spiegato, con delle Instagram Stories, di essere stato bloccato all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi a causa di un ritardo aereo. Il guaio è che non si conosceva l’entità di questo ritardo, per cui Signorini ha aspettato pazientemente di capire come poteva risolversi la situazione. Lo stratega del GF Vip ha anche ironizzato sulla situazione, ammettendo scherzosamente di aver chiesto un passaggio aereo a Sonia Bruganelli, ma ha comunque allarmato i fan rivelando di non essere stato sicuro di riuscire a tornare in tempo per la puntata di stasera. Per fortuna tutto rientrato questa sera Alfonso Signorini sarà in conduzione al Gf Vip stasera 21 novembre.

Era sorto un grandissimo punto interrogativo intorno alla puntata di stasera del GF Vip. Qualora fosse saltata la conduzione della puntata per Alfonso, il rischio era la linea data dal conduttore all’intera settimana del reality in scaletta per questa sera, senza dimenticare che l’appuntamento del giovedì è stato sospeso a causa dell’inizio dei Mondiali. Uno scenario inedito, una settimana strana di GF Vip. Per fortuna tutti discorsi ipotetici, comunque, perché la realtà è quella che Signorini ha trovato il modo di tornare da Parigi e di essere regolarmente presente stasera. Il conduttore, certamente, non manca mai di aggiornare i fan tramite il suo Instagram. C’era stata anche un’altra ipotesi quella della conduzione da remoto, prassi oramai durante il Covid oppure il testimone per una sera a Giulia Salemi, dalla postazione social alla conduzione del Grande Fratello Vip potrebbe essere lei la prescelta.

GF Vip: cosa succede nella puntata di stasera 21 novembre

In attesa di scoprire che l’appuntamento di stasera andrà effettivamente in onda, andiamo a scoprire qualche anticipazione su ciò che vedremo. Essendo saltata la serata di giovedì, sono tanti i temi di cui dibattere, frutto di una settimana intera trascorsa dall’ultima puntata. C’è chiaramente il Covid al centro dell’attenzione, con Alberto risultato positivi e gli altri vipponi che tremano, ma anche gli intrecci amorosi, con Oriana e Antonino che continuano a fare fiamme, mentre si fa sempre più tesa la situazione con Giaele. La ragazza e Spinalbanese sono stati protagonisti di un acceso confronto e probabilmente in puntata se ne parlerà, ma secondo le anticipazioni del GF Vip di stasera 21 novembre spazio anche a Edoardo Tavassi, pure lui al centro dell’attenzione in questa settimana, tra gli scontri con Oriana e Antonella e l’avvicinamento con Micol.

Il grande punto interrogativo riguarda, invece, le nomination, sia per il modo in cui avverranno, sia per capire se porteranno nella prossima settimana a un’eliminazione. Scopriremo tutto quanto stasera, con Alfonso Signorini che trovato un modo per salire sull’aereo e fare ritorno da Parigi.