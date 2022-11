Anticipazioni Gf Vip 21 novembre Suor Cristina caos Covid Antonino per 2

Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 21 novembre: puntano Suor Cristina, Alberto con il Covid, Antonino passione Oriana ma cerca Giaele

Stasera torna a distanza di una settimana il GF Vip con una nuova puntata ricca di temi ed emozioni stando alle anticipazioni. Giovedì scorso, infatti, il reality show non è andato in onda e non lo farà per un po’ di tempo, rimanendo con una puntata a settimana, trasmessa il lunedì. Si dirada la programmazione e aumentano così le questioni da affrontare in puntata. Come riportano le anticipazioni della puntata di stasera 21 novembre del GF Vip si parlare moltissimo di Oriana e Antonino e del triangolo con Giaele, che si è scontrata in settimana con l’ex di Belen Rodriguez. I due sono sempre più lontani e tra l’altro qualche giorno fa si sono scontrati, perché Spinalbanese chiamato a confessare un difetto della miliardaria, l’ha definita maleducata. Giaele si è arrabbiata molto, chiedendo delucidazioni al coinquilino, che inizialmente non ha saputo rispondere e poi ha arrangiato qualche spiegazione non convincente. Clima sempre più gelido tra Giaele e Antonino, mentre quest’ultimo fa letteralmente scintille con Oriana, con i due che si lasciano andare anche a momenti intimi. Non manca anche tra loro qualche scaramuccia, come quando la venezuelana si è risentita perché Antonino non ha preso le sue parti dopo uno scontro con Edoardo Tavassi, ma la passione travolgente che vivono mette a posto ogni cosa.

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 21 novembre continuano poi con il punto sui nuovi arrivati. L’ingresso di nuovi vipponi è stato rinviato a gennaio a causa dei casi di Covid che continuano ad aumentare e che stanno letteralmente falcidiano la casa. Una situazione in cui non è consigliabile aggiungere altre persone, motivazione per cui tutti i nuovi ingressi sono stati rinviati e non arriveranno prima di gennaio. Per ciò che riguarda i nomi, i più quotati sono quelli di Umberto Smaila, Eugenio Colombo e Milena Miconi, ma dai social arriva anche una richiesta molto pressante. Su Twitter i fan e gli addetti ai lavori chiedono a gran voce l’ingresso al Grande Fratello Vip di Suor Cristina, o meglio della ex suora, visto che a Verissimo ha rivelato di aver svestito l’abito talare e di volersi dedicare solo alla musica. La rivelazione dell’ex protagonista di The Voice ha stupito tutti, con i fan che ora vogliono assolutamente vederla nella casa. Chissà che Signorini non provi ad accontentare le loro richieste con Cristina Scuccia nuova concorrente del Gf Vip.

Spazio anche, secondo le anticipazioni del GF Vip di stasera, anche alle solite sorprese, che nello specifico dovrebbe riguardare Giaele e George. Per la prima si vocifera di un ingresso delle suore con cui ha condiviso l’esperienza a Ti spedisco in convento, mentre per il secondo si potrebbe trattare di una sorpresa molto più intensa e commovente.

Anticipazioni Gf Vip 21 novembre chi sono concorrenti con il Covid

Chiaramente, le anticipazioni della puntata di stasera 21 novembre del GF Vip non possono non tenere conto del Covid, che continua a essere una presenza costante nella casa. “Sembra di essere a Squid Game” ha detto Giaele, con una battuta che non nasconde però la sua preoccupazione, considerando anche che in settimana ha accusato qualche malore. Nessun allarme finora per lei, ma la lista dei positivi si è allungata con Alberto che ha raggiunto Wilma, Patrizia, Charlie, Attilio e Luca Onestini in quarantena. I positivi al Covid finora sono questi e come la scorsa settimana parteciperanno da remoto alla puntata di stasera del GF Vip. L’allerta però rimane altissima, perché la lista dei positivi potrebbe ancora allungarsi stasera e i vipponi sono tenuti costantemente sotto osservazione. Le anticipazioni del GF Vip proseguono poi con il punto sulle altre coppie della casa. Protagonista di questa settimana Edoardo Tavassi, che, come detto, ha discusso con Oriana.

Il tutto è nato da uno scontro tra la venezuelana e Micol, in cui il fratello di Guendalina ha dato manforte alla sorella di Clizia. I due sostengono la falsità dell’amicizia tra Oriana e Antonella al Grande Fratello Vip, accusando la prima di voler solo creare dinamiche nella casa e la seconda di voler sfruttare la visibilità che le garantisce la stella della tv spagnola. Oriana ha accusato Edoardo di essere invidioso perché lui non ha il fascino che ha lei e da qui lo scontro, che tra l’altro ha portato anche a un intervento di Guendalina sulla questione. Insomma Edoardo Tavassi è al centro dell’attenzione e tra l’altro rischia anche grosso per una violazione al regolamento, visto che si è privato per un momento dal microfono per raccontare dei dettagli intimi del suo passato. Una goliardia, però vietata dal regolamento.

Sicuramente stando spoiler alla mano sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip si parlerà moltissimo della sia situazione e del rapporto con Micol, che ha anche avuto l’approvazione di Clizia che ha detto che i due sono molto carini insieme. Altri argomenti di dibattito secondo le anticipazioni del GF Vip di stasera 21 novembre saranno i soliti Donnalisi, che stanno finalmente trovando un po’ di equilibrio dopo le liti furiose della scorsa settimana, mostrando molto affiatamento anche nella sfera intima, e George, che sta vivendo un periodo di crisi. Signorini probabilmente proverà a far sbottonare il ragazzo, da un po’ ai margini delle vicende che animano la casa.

Anticipazioni Gf Vip 21 novembre chi è in nomination al televoto

Passiamo alle anticipazioni del GF Vip di stasera 21 novembre sui pronostici per il preferito spazio chiaramente anche al tema delle nomination e del televoto. Facciamo chiarezza non c’è nessuna caccia a chi esce stasera al Grande Fratello Vip. Settimana scorsa non c’è stata nessuna eliminazione, ma sono finito in nomination ben sette vipponi. Si tratta di: Luca Salatino, Sarah Altobello, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Edoardo Tavassi e Attilio Romita. Il televoto di stasera anche non porta a un’eliminazione, ma il più votato sarà salvo dalla prossima eliminazione. Stando ai pronostici dati dai sondaggi che circolano in rete, la grande favorita di questo televoto è Patrizia Rossetti, capace di conquistare il 35% circa delle preferenze del pubblico.

Segue Edoardo Tavassi col 28%, mentre più staccati ci sono Luca Salatino e Luca Onestini col 14 e 12% di preferenze. Sotto al 10% si piazzano Attilio, Sarah e Charlie, che difficilmente potranno vincere il televoto di stasera. Sono un’incognita, invece, le nomination di questa sera. Dovrebbero esserci regolarmente, ma non si sa con quale modalità. Molto probabilmente verrà adottata una soluzione tampone come nella scorsa puntata e Alfonso Signorini comunicherà se il televoto della prossima settimana porterà a un’eliminazione o se, come per questa puntata, porterà solo a un’immunità. Considerando i 6 positivi e il rischio di nuovi contagi, la situazione è ovviamente appesa a un filo.