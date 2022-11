Gf Vip perché non va in onda stasera

Salta l’appuntamento di stasera col GF Vip: il perché non c’entra con il Covid né con un calo d’ascolti. C’entrano i Mondiali

Quello di oggi è un giovedì molto diverso dai precedenti, o almeno da quelli che hanno caratterizzato le ultime settimane. È infatti una serata senza il consueto appuntamento col GF Vip, che da questa settimana cambia programmazione, andando in onda soltanto il lunedì. Nessun doppio appuntamento settimanale, quindi nemmeno per le prossime settimane, ma il motivo è diverso da quello che molti immaginano. Nelle ultime puntate, infatti, il GF Vip è alle prese con il diffondersi del Covid tra gli inquilini, una situazione improvvisa e inattesa che ha creato un certo allarme nella casa. Tuttavia, la decisione di sospendere l’appuntamento del giovedì con il GF Vip non è legata al virus, ma è una decisione presa a priori. Il cambio di programmazione era infatti già stabilito ed è dovuto all’ arrivo dei Mondiali di calcio che si disputano in Qatar, in partenza domenica 20 novembre e che andranno in onda praticamente tutti i giorni, o quasi, fino alla loro fine prevista per il 18 dicembre.

Nelle prossime settimane, quindi, il reality show di Canale 5 non tornerà il giovedì, ma ancora non ci sono notizie sicure sul ritorno della doppia programmazione. Probabilmente, per tutta la durata dei mondiali e anche fino alle feste di Natale l’appuntamento resterà singolo, poi magari nel 2023 tornerà a essere doppio. Al momento, dalle indiscrezioni che circolano sul web pare che il doppio appuntamento settimanale possa tornare verso la fine di gennaio, fino alla finalissima fissata per l’inizio di aprile, ma come abbiamo scoperto lo scorso anno, le cose con Alfonso Signorini al timore possono cambiare da un momento all’altro al GF Vip.

GF Vip: cosa sta succedendo

La messa in onda settimanale, dunque, si dimezza, ma le vicende nella casa del Grande Fratello continuano a susseguirsi in un turbinio di emozioni. Il Covid è sicuramente è stato il grande tema, con Wilma Goich che si è unita all’elenco dei positivi che conta su Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. Tuttavia, i vipponi rimasti in casa non smettono di regalare dinamiche agli spettatori. Al centro dell’attenzione sempre di Donnalisi, che hanno ritrovato il loro affiatamento, ma ora c’è anche una nuova coppia nella casa, quella formata da Oriana e Antonino, che proprio come Edoardo e Antonella nella notte si sono scambiati tenere effusioni.

L’intesa si sta facendo sempre più evidente anche tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma la situazione tra i due deve ancora sbloccarsi definitivamente. Questioni di cuore, dunque, tengono banco insieme alle solite liti, che anche qui vedono protagonista soprattutto Antonella, protagonista di scontri con Luciano e Alberto e spesso ripresa dai vipponi. Tutti temi di cui si parlerà approfonditamente nel prossimo appuntamento in prima serata, previsto a questo punto non per stasera di giovedì, ma per lunedì 21 novembre.