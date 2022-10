George Ciupilan origini: chi è il padre

Chi è il padre di George Ciupilan? Il giovane concorrente del GF VIP ha una storia triste alle spalle e oggi non ha nessun rapporto con il genitore.

Tagliare completamente i legami con uno dei propri genitori è un trauma che ti resta addosso, una ferita che sai non guarirà mai. George Ciupilan ha una storia complessa e un padre che non vede più da ormai molto tempo.

Nel corso dei giorni trascorsi all’interno della casa del GF VIP il ragazzo ha avuto modo di raccontare la propria storia. Ha spiegato di venire da Husi ma che l’ultima volta ci è stato a 17 anni e non vi è rimasto più di 3 ore. È figlio unico e in Italia ha solo sua mamma. Il resto della sua famiglia è in Romania.

Se si guarda indietro vede tanta sofferenza. Il tutto a causa di suo padre. Non ha mai avuto un’immagine di famiglia, felice o meno. I suoi genitori hanno deciso di separarsi quando lui aveva appena un anno. Non ha ricordi di un nucleo famigliare e questa cosa pesa dentro di lui.

George Ciupilan padre

Il padre di George Ciupilan si chiama Gigi. Il famoso tiktoker ha spiegato come viva ancora a Husi, nel posto in cui lui è nato. Di recente gli ha anche scritto un messaggio. Dopo la separazione dei genitori, George è rimasto con il papa in Romania. Le cose però sono andate in maniera devastante. Pur non avendone parlato in casa, per il momento, Ciupilan lo aveva raccontato all’esterno.

Ha dovuto rompere i rapporti con il padre Gigi per lasciarsi alle spalle gli anni orrendi vissuti insieme. Sua madre era venuta in Italia per cercare lavoro e il ragazzo, al tempo bambino, è cresciuto da solo mentre il padre beveva.

Intervistato da Chi, ha sottolineato come il ritorno della sua mamma in Romania sia stato salvifico: “Di colpo è sbucata dal nulla con la scusa di una pizza. Sapevo che era in Italia, aveva un compagno e faceva la badante ad Arenzano. Passeggiando, mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva per il passaporto. Finito il giro, siamo saliti su un van e ho capito che sarei andato in Italia con lei. Ero pazzo di gioia. Ci hanno fermati alla dogana. Mancava la firma di mio padre per l’espatrio. Le preghiere di mia madre, però, ci hanno fatto passare”.