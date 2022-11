La verità sul legame tra Marco Lollobrigida e Gina Lollobrigida. L’inviato Rai dei Mondiali 2022 in Qatar ha svelato il segreto.

Grande curiosità su Marco Lollobrigida e il suo legame di parentela con la Gina Nazionale con la partenza dei Mondiali 2022 in Qatar, esclusiva Rai. Assente l’Italia ma la copertura sarà comunque totale. Quattro gli inviati della Rete nazionale, da Alessandro Antinelli a Simona Rolandi, da Jacopo Volpi a Marco Lollobrigida. Proprio di quest’ultimo si fa un gran parlare, dal momento che il web è enormemente interessato al suo cognome. Ogni volta che viene citato, infatti, scattano puntualmente le ricerche sul suo albero genealogico. Chi sono i genitori, fratelli, cugini, ma soprattutto se Marco Lollobrigida è il figlio di Gina Lollobrigida. L’indimenticata diva, nata nell’ormai lontano 1927, vanta svariati parenti in posizioni di rilievo. Basti pensare all’ambito politico. Il giornalista Rai rientra in questa cerchia ed è stato proprio lui a svelare la realtà dei fatti in un’intervista che ha strappato un sorriso a tutti i suoi fan, così come a quelli dell’attrice di Pane, amore e fantasia, tra gli altri.

Marco Lollobrigida e Gina Lollobrigida

Intervistato a ottobre 2021 di TV Sorrisi e Canzoni, Marco Lollobrigida ha raccontato la verità che si cela dietro al suo cognome. È un caso di omonimia o c’è qualcosa di vero nelle ipotesi che circolano sul web. L’intervistatore non poteva non chiedergli una spiegazione, dicendosi certo del fatto che in moltissimi lo scambiassero per un parente della diva. Per la delusione di molti, purtroppo, Marco Lollobrigida non è il figlio di Gina Lollobrigida. La questione anagrafica avrebbe già dovuto suggerire quanto fosse difficile un legame tanto diretto. Il figlio che Gina ebbe dal medico Milko Skotic, Andrea, è infatti nato nel 1957. Marco Lollobrigida è del 1971 e una differenza di quasi 15 anni tra due fratelli non è la cosa più comune al mondo (anche se ovviamente non impossibile). Il giornalista Rai ha spiegato come gli venga sempre chiesto della sua famiglia, ammettendo però d’essere in qualche modo imparentato all’attrice. La famiglia di Gina Lollobrigida è molto ampia e molti rami si sono separati al punto tale da non avere più contatti. Lui ha infatti spiegato di non averla mai neanche conosciuta, pur essendo il nipote del cugino di suo padre.

Marco Lollobrigida: curiosità

L’inviato Rai ai Mondiali 2022 in Qatar è ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti, molto seguito anche sui social. La sua voce è ormai facilmente riconoscibile e i fan si pongono numerose domande su di lui, andando a caccia di curiosità di ogni genere. Nel corso della stessa intervista, ha provato a sollevare leggermente il velo sulla sua vita, raccontandosi. Ha raccontato la fatica di mantenere vivo il romanticismo di 90° minuti, pur adattandolo in alcuni aspetti al “calendario spezzatino”. In molti sostengono che oggi non si vogliano altro che gli highlights, e che quindi vinca la gara degli ascolti chi può vantare i video migliori e più in fretta, o in esclusiva. Per Lollobrigida però gli approfondimenti hanno ancora un senso e soprattutto, se gli argomenti sono validi, fanno presa sui giovani. Lo sa bene, avendo un figlio adolescente. Passando alla vita privata, si scopre poi come la compostezza delle dirette TV lasci il posto a una certa spericolatezza. Adora lo sport e l’aria aperta. Va infatti frequentemente in mountain bike e da giovane praticava surf. La vera scoperta è che pratica boxe. Una vita piena e felice, spiega.