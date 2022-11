Simona Rolandi chi è inviata Mondiali 2022

Chi è Simona Rolandi inviata Rai per i Mondiali 2022 in Qatar, insieme con Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida e Jacopo Volpi.

I Mondiali 2022 in Qatar sono un’esclusiva Rai, che ha deciso di spedire sul posto come inviata Simona Rolandi, affiancata da altri tre colleghi. Una veterana, dunque, amatissima dal pubblico, per un evento da non poter fallire. Pur in assenza dell’Italia di Roberto Mancini, la Rete seguirà la Coppa del Mondo minuto per minuto. Da domenica 20 novembre alla finale del 18 dicembre, sarà possibile seguire ogni partita e approfondimento sui vari canali della piattaforma, compreso Rai Play, Rai Radio 1 e Radio 1 Sport. Fondamentale la possibilità di affidarsi allo streaming, così da non perdere nulla e avere la chance di recuperare ogni cosa andata in onda. Un’ampia squadra coinvolta, a partire dai ben noti telecronisti Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Dario Di Gennaro e Luca De Capitano. Ad affiancarli, per il commento tecnico, ci saranno Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio, Sebino Nela e Lele Adani.

Simona Rolandi curriculum

Nata a Roma l’1 giugno 1973, la giornalista Simona Rolando è l’inviata Rai ai Mondiali 2022 in Qatar. L’unica donna nel suo ruolo in questa manifestazione per la Rete italiana, affiancata da Jacopo Volpi, Alessandro Antinelli e Marco Lollobrigida. Chi segue con attenzione la programmazione della Rete nazionale avrà ormai una grande famigliarità con Simona Rolando, da tempo conduttrice molto apprezzata. Proviamo però a ripercorrere la sua carriera, per chi non la conoscesse, dando anche uno sguardo alla sua vita privata. Le sue origini sono calabresi, dal momento che i suoi genitori sono di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Da giovanissima si è cimentata nel mondo dello sport da protagonista, giocando a pallavolo fino a raggiungere la categoria C2. La passione per l’attività fisica non ha però mai intralciato i suoi studi. Si è infatti laureata in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 1998 ha studiato giornalismo radiotelevisivo presso la celebre scuola di Perugia, divenendo giornalista professionista il 30 gennaio 2001. Lo sport è stata sempre la sua prima scelta in ambito editoriale. Ha infatti collaborato con svariati periodici dedicati al tema, trovando poi spazio in alcune emittenti locali romane, come Gold TV, approdando in seguito a Roma Channel e, infine, alla Rai.

La prima chance in Rete è giunta grazie alla redazione di Rai Sport, collaborando con Stadio Sprint e conducendo in seguito Domenica Sportiva Estate con Paolo Paganini. Mostrando il suo talento e registrando un certo apprezzamento da parte del pubblico, ha poi condotto nel 2008 Notti Europee. Ha poi presentato per due stagioni Dribbling, dal 2010, trovando in seguito spazio a 90° minuto Serie B, seppur per alcune puntate. Negli ultimi anni ha avuto sempre più spazio, divenendo di fatto uno dei volti fissi dell’ambito sportivo Rai, come dimostra il fatto d’aver ricevuto l’incarico di gestire Dribbling e Dribbling Europei, festeggiando in studio la vittoria dell’Italia di Mancini contro l’Inghilterra. Come spesso accade con personaggi tanto in vista, è forte il desiderio di tutelare la propria vita privata. Al di fuori della TV, infatti, sappiamo poco di Simona Rolandi. Pare non abbia figli ma da molto tempo è legata sentimentalmente ad Andrea Di Santo. I due vivono in mondi lavorativi molto diversi. Lui è infatti un ristoratore di Porto Sant’Elpidio. Gli impegni di lavoro li tengono spesso separati, ma ciò sembra abbia offuscato l’amore che provano.