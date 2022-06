Alessandro Antinelli chi è la moglie del giornalista Rai

- Advertisement -

Alessandro Antinelli è uno dei giornalisti sportivi più apprezzati in Italia. Scopriamo qualcosa in più della sua vita privata e chi è la moglie

Alessandro Antinelli è tra i giornalisti RAI più in voga del momento e sale la curiosità su chi sia sua moglie o la sua compagna. A bordocampo per seguire la Nazionale di calcio, ha un passato come cronista della pallavolo, lo sport che ama e che lo ha reso celebre. Al timone anche della Domenica Sportiva, la carriera e la biografia del moro giornalista non sono di certo un mistero. Alessandro Antinelli è nato a Roma il 2 agosto del 1974 e oggi ha 48 anni di età. È alto 1.90 m. Dopo gli studi al liceo classico e la laurea all’università di Roma 3, inizia il suo percorso di cronista specializzandosi nello sport. La classica gavetta è partita dalle radio romane come Radio Globo e Antenna Uno, poi è diventato speaker di RDS commentando oltre alla pallavolo anche il basket.

Entra in RAI nel 2000 diventando redattore per i servizi sportivi della tv di stato. Segue le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei in contemporanea anche gli eventi più importanti della pallavolo per approdare al punto più alto della sua carriera, la Domenica Sportiva. Sempre sotto i riflettori, la vita privata di Alessandro Antinelli incuriosisce i telespettatori. Dovranno però rassegnarsi, il bordocampista della Nazionale Italiana non ama stare al centro del gossip e quindi chi è la moglie resta un mistero. Non sappiamo se Alessandro Antinelli sia sposato o abbia una compagna però si evince da Instagram è legato sentimentalmente ad una bellissima donna di nome Alba, madre delle sue due bambine.