Anticipazioni Gf Vip 24 novembre stop agli isolati Oriana rimorchia Luca

Anticipazioni Gf Vip di stasera 24 novembre stop al Covid tornano i concorrenti, Oriana ci prova con Luca, Nikita gelosa

Torna l’appuntamento con le anticipazioni del GF Vip, anche se questa sera 24 novembre non andrà in onda la puntata, sospesa come settimana scorsa a causa dell’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. L’appuntamento col GF Vip è diventato, quindi, settimanale, ma la vita non si ferma nella Casa, anzi si arricchisce con il ritorno dei positivi. Oltre a Patrizia e Wilma, la cui negatività era stata annunciata nella puntata di lunedì da Alfonso Signorini, anche Luca, Charlie e Attilio hanno fatto ritorno nella casa, col solo Alberto rimasto ormai in isolamento. In attesa che anche l’ex fidanzato di Taylor Mega torni negativo, la vita nella casa è tornata a farsi frenetica e affollata col rientro degli ex positivi.

Secondo le anticipazioni di stasera 24 novembre del GF Vip il focus è sulla crisi ormai sempre più accentuata tra Oriana e Antonino. In puntata il clima tra i due è stato molto freddo, la venezuelana ha preso le distanze da Spinalbese, che a sua volta non riesce proprio a lasciarsi andare. I due sono tornati a confrontarsi, Antonino ha ribadito il suo interesse per la coinquilina, ma anche le sue difficoltà nel fare un passo in avanti. La venezuelana dal canto suo sembra stufa. Le ultime notizie del Gf Vip su Oriana e Antonino parlano d’altronde di una rottura, ennesima, tra i due. L’ex di Belen non ha tollerato le critiche dell’esperta di reality sulla sua sofferenza per la mancanza della figlia, la venezuelana dal canto suo, non vuole fare passi indietro e pare aver messo gli occhi su un altro vippone.

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 24 novembre continuano infatti con la festa di bentornati per gli ex positivi, in cui Oriana ha fatto degli apprezzamenti decisamente non troppo velati a Luca Onestini, trovatosi un po’ in imbarazzo perché in compagnia di Nikita. Quest’ultima, che non ha nascosto il suo interesse per il modello, si è decisamente ingelosita per le avances di Oriana, che continua a tenere banco in casa. In puntata abbiamo visto la sua accesa litigata con Tavassi, che l’ha accusata di provarci con gli uomini solo per creare dinamiche. Questo passaggio da Antonino a Luca può davvero accendere più di una scintilla al Grande Fratello Vip nei prossimi giorni. Il ritorno dei vipponi dall’isolamento è quindi la grande novità di questi giorni, ma non tutti hanno apprezzato. I fan, infatti, su Twitter insorgono perché non vogliono che sia dato troppo spazio ai concorrenti tornati dopo il Covid, le cui dinamiche non appassionano il web come quelle che si erano create nella Casa senza di loro, dagli Orialbese all’asse Oriana-Antonella contro Micol.

Anticipazioni Gf Vip Wilma e Daniele

Tra i vipponi tornati nella casa c’è anche Wilma e le anticipazioni di stasera 24 novembre del GF Vip parlando anche di lei e del suo amore per Daniele. Prima del Covid, la cantante aveva parlato dei propri sentimenti per il coinquilino, ora che è tornata nella casa ha iniziato subito a riversare le sue grandi attenzioni su Daniele, che intanto ha vissuto una settimana difficile. Nel dopo puntata di lunedì sera, infatti, l’ex tronista ha litigato con Edoardo Donnamaria, con cui si è scontrato in puntata. Tutto è nato dalle parole di Antonella, che aveva definito Daniele falso e invidioso della sua relazione perché lei ed Edoardo lo avevano sentito spendere parole al miele per la relazione tra Luca Salatino e Soraia. I Donnalisi se la sono presa, anche se Donnamaria ha provato a smorzare un po’, e dopo la puntata Daniele si è arrabbiato con l’amico, sentendosi deluso dalle parole di Antonella e dal mancato intervento di Edoardo, considerando che i due hanno completamento travisato le parole di Daniele. Mentre stavano litigando, Dal Moro ha ammesso di non potersi agitare perché due sere prima era stato ricoverato d’urgenza. Insomma, momento non facile per Daniele, rimasto ferito moltissimo dal comportamento di Edoardo. Attenzione alle ultime notizie su cosa sta succedendo al Gf Vip tra Edoardo e Antonella: stanotte hanno litigato perché l’ex schermitrice si è accorta di un avvicinamento del volto di Forum alla sua ex Micol Incorvaia. L’altro Edoardo, Tavassi, stando alle anticipazioni invece è stato protagonista di una lite con Sarah. La sosia di Melania Trump accusa il fratello di Guendalina di infierire sugli altri, da qui sono volate alcune parole di troppo, ma alla fine la discussione è rientrata, con i due hanno siglato la pace con un tenero abbraccio. A divertire la replica della mamma dei Tavassi sull’Altobello che ha sottolineato che la donna sia famosa proprio perché parla in barese stretto e non deve offendersi se qualcuno le fa notare la verità.

Anticipazioni Gf Vip Antonella deride Micol

Chi decisamente non si riappacifica sono Antonella e Micol, che continuano la loro faida. Secondo le anticipazioni del Gf vip del 24 novembre, la Fiordelisi è tornata a stuzzicare la compagna di reality, deridendola perché non considerandola famosa, ma nota solo per essere la sorella di qualcuno, ovvero di Clizia Incorvaia. Le due si sono già scontrate a più riprese, anche in puntata e ora Antonella torna a deriderla. Insomma, sembra non voler proprio arrivare la tregua tra le due vippone. Qualche lite è tornata anche ad animare la vita dei Donnalisi, che stavano vivendo un insolito periodo di pace. Edoardo è sbottato con la sua fidanzata perché non ha voluto giocare a scacchi con lui, ma lo ha fatto con Antonino e il protagonista di Forum si è ingelosito, attaccando verbalmente la ragazza.

Infine, facciamo il punto sul televoto che dovrà eleggere il preferito che nella puntata di lunedì 28 novembre sarà al riparo dal televoto che porterà all’eliminazione, che dovrebbe tornare visto che i positivi sono tornati in casa e presto lo farà anche Alberto. In nomination ci sono Charlie, Nikita, Giaele e Luca Salatino: stando ai sondaggi che circolano in rete, la preferita del web pare essere Nikita, seguita da Giaele e Luca. La prima ha raccolto circa il 45% delle preferenze, con Giaele ferma al 30% e Luca al 20%. Molto indietro Charlie, che raccimola appena il 5% delle preferenze.