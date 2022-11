GF Vip chi è uscito ieri sera 21 novembre: eliminato e nominati

GF vip i nominati e il racconto di cosa è successo nella puntata di ieri sera 21 novembre: nervi tesi per Oriana, lacrime per George e arriva Taylor Mega

Ieri sera al Gf Vip del 21 novembre il verdetto del televoto ha decretato Edoardo Tavassi, non però rispondendo alla domanda chi è stato eliminato. È tornato l’appuntamento col Grande Fratello Vip dopo la prima paura durata una settimana, a causa del cambio di programmazione che ha portato alla sospensione della puntata del giovedì a causa dell’inizio dei mondiali. Una puntata particolarmente attesa, quindi, ricca come sempre di emozioni e di sorprese, ma che addirittura rischiava di saltare per Signorini. In mattinata, infatti, il conduttore Alfonso Signorini aveva lanciato l’allarme, raccontando su Instagram di essere rimasto bloccato all’aeroporto di Parigi a causa di ritardi aerei. Per fortuna, la situazione è poi rientrata e la puntata di ieri sera 21 novembre è potuta andare regolarmente in onda, per la gioia dei fan.

Rispetto alla scorsa settimana è cambiata la lista dei positivi, che si sono collegati, quindi, da remoto. A Patrizia, Charlie, Attilio e Luca Onestini si sono aggiunti Wilma e Alberto, risultati positivi in settimana e quindi isolati dagli altri vipponi, che invece hanno partecipato alla puntata regolarmente dalla casa. La bella notizia data ieri sera nella puntata del Gf Vip è che Wilma e Patrizia sono negative e torneranno presto in Casa. Nella puntata di ieri del 21 novembre presenti in studio anche dei volti noti del Grande Fratello, ovvero la vincitrice dello scorso anno Jessica Selassie insieme alle sorelle Lulù e Clarissa. Tante emozioni, quindi, come detto: come detto nessun eliminato, nessuno è uscito ieri sera nella puntata del 21 novembre del Gf Vip.

GF Vip cosa è successo ieri sera 21 novembre

La puntata di ieri sera 21 novembre del GF Vip si è apre col collegamento coi positivi, con Wilma che annuncia di essere negativa e quindi presto farà ritorno nella Casa. Più tardi, Signorini rivela che anche Patrizia è negativa e quindi le due torneranno presto insieme. Il primo tema affrontato da Signorini coi vipponi è quello degli Orialbese, un argomento molto caldo che apre una profonda discussione nella casa. Parola prima a Oriana, che racconta di essersi allontanata da Antonino negli ultimi due giorni perché lui si è detto spaventato dall’intraprendenza di Oriana. Dopo che Spinalbanese ha confermato le sue difficoltà nel lasciarsi andare, Oriana ha ammesso di non voler fare un passo incontro ad Antonino, ma di essere comunque disposta ad ascoltarlo se lui vorrà parlarle. La discussione ieri sera nella diretta del Gf Vip ha coinvolto anche Luciano Punzo, che ha definito l’ex di Belen un “burattinaio”, accusandolo di seguire un copione preimpostato con le ragazze nella casa. Il discorso si allarga, quindi, anche a Giaele, che in settimana, si è scontrata sia con Antonino che con Oriana. La venezuelana ha ammesso di essere infastidita dall’influencer perché prova qualcosa per Spinalbanese, ma alla fine la discussione rientra senza troppi scontri, anche se il gelo tra Oriana e Antonino resta palpabile. Lei, infatti, si sfoga con Luciano dopo il confronto, mostrandosi molto infastidita per le parole dell’hair stylist.

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip del 21 Novembre si passa, poi, a Micol e all’amicizia tra Antonella e Oriana. La sorella di Clizia Incorvaia si trova a discutere in maniera accesa con la venezuelana, facendo seguito alle scintille degli scorsi giorni. Le due si sono trovate a confrontarsi sostanzialmente sulle cose accadute in settimana, tra le accuse lanciate da Oriana a Micol di essere una persona falsa e le prese in giro sui capelli sporchi, al fastidio che la seconda prova per il modo di fare della prima. Tra le due una lite accesa, ma nulla di risolto visto che entrambe rimangono sulla loro posizione.

Arriviamo, quindi, a uno dei momenti clou della puntata di ieri sera del Gf Vip. L’attenzione va su George, chiamato a vivere un momento molto intenso. Signorini ricorda l’infanzia del vippone, portato via all’età di 8 anni dalla Romania dalla madre per scappare da un padre alcolizzato, con cui il ragazzo non ha più avuto contatti. Viene, quindi, mostrata una clip in cui George parla del padre, poi riceve la visita di sua madre e un emozionantissimo filmato in cui riceve dei messaggi molto toccanti dalle persone con cui è cresciuto in Romania, dal cugino alla nonna. Arriva, quindi, il momento tanto atteso, il videomessaggio registrato dal padre, raggiunto dalla troupe del GF Vip in Romania. Il papà di George si dice dispiaciuto per non aver visto crescere il figlio e gli ribadisce tutto il suo amore. Signorini, quindi, chiede al vippone se vuole dire qualcosa al padre e lui decide di voler accettare le scuse del padre per gli errori del passato. La madre di George chiede di far venire anche Nikita e la ringrazia per l’affetto mostrato a suo figlio, spronando anche George ad aprirsi un po’ di più, dopo di che saluta e se ne va.

Dopo questo momento molto commovente si torna nella puntata di ieri sera 21 novembre del GF Vip a parlare di Antonino, che in settimana ha raccontato a Edoardo della sua storia con Belen, argomento di discussione anche tra i vipponi in casa. Da Antonino nuovamente a Giaele, ma stavolta non c’entra il loro rapporto. Signorini introduce infatti la super ospite della diretta di ieri sera, Taylor Mega, ex fidanzata di Alberto De Pisis, ma molto legata anche a Giaele, con cui la super influencer ha raccontato di aver avuto un flirt. Prima del confronto che le due ex fiamme, Taylor incontra Edoardo Tavassi, che aveva raccontato che la modella è il suo prototipo di donna ideale. Con la sua solita simpatia, il fratello di Guendalina mima una proposta di matrimonio e improvvisa un rap, poi saluta l’influencer e torna in casa. A questo punto Taylor può finalmente incontrare Giaele e la riempie di complimenti. Poi si collega anche Alberto dalla quarantena e l’influencer gli chiede di viversi maggiormente l’esperienza al GF Vip e di mettersi maggiormente in mostra.

Chiusa la parentesi Taylor Mega, la puntata del GF Vip di ieri sera 21 novembre prosegue con Antonella. Signorini le chiede di indicare chi sono le due persone che secondo lei sono più invidiose della sua storia con Edoardo e lei fa i nomi di Daniele e Wilma. L’ex tronista ribatte di non essere assolutamente invidioso di loro, anzi ha sempre speso delle parole con Edoardo per sostenere la loro relazione, dicendo solo di vedere più trasparenza da parte di Donnamaria nei confronti di Antonella che viceversa. Anche Wilma ribatte di non essere assolutamente invidiosa, ma semplicemente d’infastidirsi per alcuni loro comportamenti quando litigano. Terminate queste considerazioni, arriva la sorpresa per Antonella: una lettera da sua madre.

Si va avanti nella puntata di ieri sera del GF Vip del 21 novembre con la lite tra Edoardo Tavassi e Oriana, che in settimana si sono scontrati in diverse occasioni. I due discutono in maniera accesa, con Tavassi che ribadisce il suo pensiero di ritenere la venezuelana molto superficiale, con Oriana che si difende accusando Edoardo di averla offesa e di essere falso. Daniele e Micol prendono le parti di Tavassi, anche Sonia stuzzica la venezuelana, che si mostra abbastanza nervosa sull’argomento.

Ultimo argomento della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip: la situazione tra Nikita e Luca Onestini. La ragazza sembra molto presa dal vippone, ma anche spaventata all’idea di provare dei sentimenti. Anche Luca ha ammesso di essere interessato a Nikita, volendo conoscerla meglio. Poi i due vengono messi in contatto, si scambiano qualche battuta e la promessa di riprendere la conoscenza una volta che Onestini si sarà negativizzato.

GF Vip chi è stato nominato il 21 novembre

In conclusione della diretta del Gf Vip prima di procedere alle nomination, Alfonso Signorini svela l’esito del televoto di ieri sera, che vedeva coinvolti ben 7 vipponi: Luca, Sarah, Edoardo Tavassi, Patrizia, Attilio, Charlie e Luca Onestini. Il preferito del pubblico della puntata di ieri sera del Gf Vip del 21 novembre , immune dalla prossima votazione, è Edoardo Tavassi, che prolunga di sicuro, quindi, la sua avventura nella casa si prolunga ancora un po’. Si va avanti, così, con le nomination, che sono ancora speciali come la scorsa settimana, con i vip chiamati a scegliere a catena chi non merita di essere immune. L’unico immune è Tavassi, che resta fuori quindi dal super led e Signorini annuncia che saranno almeno quattro i nominati. I vipponi pescano un piramidale, ce n’è uno speciale con un fondo nero, che viene pescato da Antonino, che manda in nomination Luciano, accusato di aver fatto un confessionale senza prima dargli spiegazioni. La catena continua e Luciano nomina Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo sceglie Sarah, ma solo per esclusione, perché è quella dei nuovi con cui ha meno rapporto. La sosia di Melissa Trump nomina invece George, con cui ha legato un po’ meno. Ciupilan sceglie Antonella, la persona con cui ha meno rapporto tra quelle rimaste. La Fiordelisi opta per Micol, quest’ultima invece sceglie Oriana, come dice lei “per ovvi motivi”. La venezuelana fa fuori Daniele, lasciando, quindi, l’immunità a Nikita, Luca e Giaele, che si aggiungono a Tavassi.

La palla passa poi al gruppo dei positivi, i quali devono indicare a testa due preferiti. Wilma indica come preferiti Patrizia e Charlie. Il fratello di Gene Gnocchi vota patrizia e Luca. La Rossetti invece sceglie Wilma e Charlie, Alberto opta per Attilio e Charlie, mentre il giornalista sceglie Luca e Charlie. Infine, Onestini vota Attilio e Charlie. Il più votato è Gnocchi, che quindi si unisce al gruppo degli immuni al televoto. Charlie, Nikita, Giaele, Tavassi e Luca sono, quindi, i nominati della puntata di ieri sera del Gf Vip del 21 novembre e il pubblico dovrà scegliere chi rendere immune dalla prossima eliminazione lunedì prossimo.