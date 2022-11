Mio fratello mia sorella quante puntate sono

Puntate alla mano Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi protagonisti di Mio fratello mia sorella, commedia Netflix del 2021 con un volto noto di Skam Italia.

Fratello e sorella si ritrovano a vivere nuovamente insieme nel cult Netflix trasmesso da Canale 5 ma non nelle puntate previste dai format fiction tradizionali. Caratteri totalmente opposti e vite che hanno preso strade molto diverse. Per Tesla e Nik è una sorta di maledizione il doversi ritrovare nella stessa casa. A complicare le cose in Mio Fratello Mia Sorella vi sono Francesco Cavallo e Ludovica Martino, che interpretano i figli di Claudia Pandolfi, i cui nomi sono Sebastiano e Carolina. Insieme con Alessandro Preziosi, questo quartetto offre una dramedy uscita in esclusiva su Netflix in streaming sul finire del 2021. In molti si chiedono quante puntate abbia Mio fratello mia sorella, ma la verità è che non si tratta di una serie TV o una fiction. È un film diretto da Roberto Capucci. Quindi è in una sola puntata che tiene con il fiato sospeso fino al finale.

Mio fratello mia sorella trama e cast

Nella trama di Mio Fratello e Mia sorella Tesla e Nik sono appunto fratello e sorella. I veri protagonisti del film Netflix trasmesso da Canale 5 con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. I due si ritrovano a tornare a convivere forzatamente, nonostante la vita li abbia condotti su percorsi ben differenti. La vicenda si lega alla morte del padre, che ha preteso questo gesto nel proprio testamento. Ritrovarsi nuovamente fianco a fianco in una sola abitazione è tutt’altro che semplice, soprattutto perchè Nik si ritrova a fare i conti con i figli di sua sorella, Sebatiano e Carolina. Nella trama di Mio Fratello Mia sorella è un violoncellista dall’enorme talento. La sua quotidianità è però complicata dal suo essere affetto da schizofrenia (ad alto funzionamento). Lei è invece una classica adolescente in aperto conflitto con sua madre. Il clima in casa è decisamente pesante. Il punto di svolta nella trama di Mio Fratello Mia sorella è però rappresentato dal rapporto che Nik riuscirà a sviluppare con suo nipote Sebastiano. Gli eventi, spesso fuori da ogni controllo apparente, condurranno i quattro a trovare un equilibrio, comportandosi come una famiglia e facendo i conti con segreti mai confessati e paure.

Abbiamo già accennato ai due attori principali del film Netflix sul rapporto tra fratelli. Si tratta di Alessandro Preziosi, calatosi nei panni di Nik, e Claudia Pandolfi, che nella pellicola in una puntata interpreta Tesla. Il ruolo di Carolina è stato assegnato a Ludovica Martino, apprezzata in svarieti film e numerose fiction. Tra cinema e streaming, ha recitato in Sotto il sole di Riccione, Il campione, Lovely Boy e Sotto il sole di Amalfi. Sul fronte seriale, invece, è apparsa in Che Dio ci aiuti, Don Matteo e Skam Italia, tra gli altri progetti. Suo fratello Sebastiano, almeno sul set, ha il volto di Francesco Cavallo. Questi si è messo in mostra soprattutto nel film La scuola cattolica, per poi interpretare Alfredo nella fiction Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo. A completare il cast principale di Mio Fratello Mia sorella sono poi Caterina Murino e Stella Egitto, nei panni rispettivamente di Emma e Giada.

Mio fratello mia sorella come finisce

La conclusione di Mio fratello mia sorella è agrodolce, offrendo un certo lieto fine agli spettatori. I protagonisti sono riusciti a trovare la quadra del cerchio, per quanto sembrasse impossibile. Hanno deciso di mettere da parte le proprie differenza, ascoltando e imparando a tendere la mano invece di urlare e chiudere le porte del proprio cuore. Dopo essersi enormemente allontanati, le cose tornano al proprio posto. Sono una vera famiglia e hanno gettato al vento i propri segreti meglio nascosti. Nick e Tesla fanno pace e lei ha modo di superare il trauma della lontananza del fratello. Avviene però dopo la rivelazione di lui. Le spiega come fosse stato il padre ad aver sedotto Giada. Lui sapeva ed era scappato proprio per non dover rivelare tutto questo. Nel finale di Mia Fratello Mia sorella, poi, vediamo Sebastiano affidare alle acque di un lago le ceneri del nonno defunto.