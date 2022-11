Monica Maggioni a Miss Italia: rivelazione di Patrizia Mirigliani FOTO

Monica Maggioni, 58 anni, direttrice del TG1 ha partecipato alle selezioni in Liguria di Miss Italia. Lo ha rivelato Patrizia Mirigliani ma Dagospia lo aveva anticipato in una foto

Monica Maggioni ha partecipato a Miss Italia, nulla di trascendentale se non fosse al centro delle polemiche lo stop del concorso di bellezza sulla Rai come programma anti storico. Lo ha rivelato Patrizia Mirigliani nel difendere la sua storica premiazione elogio della bellezza italiana. La Rai ha infatti deciso di non accogliere la proposta della patron della kermesse di riproporre Miss Italia sulla tv di Stato all’interno del programma I Fatti Vostri su Raidue senza pesare di fatto sui costi di gestione. Patrizia Mirigliani ha citato Monica Maggioni all’interno di un duro comunicato all’Adnkronos in cui spiega che il progetto di vedere la finale del concorso di bellezza durante le feste natalizie è saltato in sostanza per ipocrisia. Per la Rai non può essere trasmessa la kermesse perché non in linea con i valori della tv di Stato eppure, ha sottolineato la Mirigliani, che la bellezza è cultura e che partecipanti al suo concorso di bellezza oggi hanno spazio in Rai non solo come soubrette o attrici ma anche nel mondo politico e nel giornalismo.

È qui che la patron ha fatto i nomi e i cognomi, Mara Carfagna e fin qui è noto a tutti e Monica Maggioni. Sottolineiamo nulla di trascendentale che una delle più importanti, forse la più importante, delle giornaliste italiane oggi direttrice del TG1, già presidente della RAI dal 2015 al 2018, nonché premiata inviata di guerra, abbia partecipato ad un concorso di bellezza. La notizia, secondo Patrizia Mirigliani, è che la RAI abbia dei preconcetti sulla sua kermesse quando in realtà esimi rappresentanti della stessa tv di Stato in diversi piazzamenti vi hanno partecipato. Monica Maggioni ha preso parte nello specifico e secondo Dagospia alle selezioni di Miss Liguria nell’ambito di Miss Italia 1986, pubblicando anche una foto di gruppo in cui dovrebbe esserci anche l’attuale direttrice del TG1. Va specificato che Patrizia Mirigliani non ha precisato quando e come Monica Maggioni ha fatto Miss Italia.

Monica Maggioni a Miss Italia: tutte le giornaliste partecipanti

Non solo Monica Maggioni ha partecipato a Miss Italia, anche se come detto da Dagospia in realtà solo alle selezioni di Miss Liguria, ma diverse giornaliste hanno preso parte alla kermesse di Patrizia Mirigliani: Barbara Capponi, già volto del TG1 e di UnoMattina Estate era tra le aspiranti miss nel 1985; Daniela Ferolla miss Italia 2001 e conduttrice di Linea Verde; Sara Brusco finalista nel 2004 e già curatrice del meteo di Sky TG24; Barbara Di Palma piazzatasi al secondo posto nel 2000 e giornalista de La Vita in Diretta e Storie Italiane; Carlotta Mantovan Miss Veneto nel 2001 e che per un periodo ha intrapreso la carriera da giornalista prima di trasferirsi in Francia dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi; Tania Zamparo vincitrice di Miss Italia nel 2000 e uno dei primi volti di Sky TG24 e Romana Liuzzo Carli Miss Roma nel 1988 e poi giornalista di La Repubblica dove ha seguito il concorso di bellezza come inviata.