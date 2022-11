Clizia Incorvaia prima e dopo: com’è cambiata FOTO

Com’era prima e com’è cambiata con il tempo Clizia Incorvaia: dagli stravolgimenti al look ai cambiamenti estetici

Influencer amatissima sul web e personaggio televisivo e mediatico, Clizia Incorvaia è da anni ormai una grande protagonista del mondo dello spettacolo. Dalla partecipazione al GF Vip alla relazione con Paolo Ciavarro, Clizia è stata spesso sotto la luce dei riflettori e oggi ci sta tornando con forza, con i suoi attacchi alle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, ree di insultare gratuitamente sua sorella Micol. Oggi, quindi, la Incorvaia è sulla cresta dell’onda, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Andiamo a ripercorrere com’era prima Clizia Incorvaia e com’è poi cambiata nel tempo. L’influencer è nata nell’ottobre 1980 a Pordenone, crescendo però in Sicilia prima di trasferirsi a Milano per studiare. La sua età è stata a lungo un mistero, solo con lo sbarco in televisione e la consacrazione sui social è stata resa nota la sua esatta data di nascita, altrimenti per molto tempo non si è saputa l’età di Clizia e in tanti hanno pensato che fosse più giovane.

Una delle prime immagini che possiamo vedere di Clizia è nel video della canzone Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi, uscita nel 2004, quando la Incorvaia aveva appena 24 anni. Qui possiamo vedere Clizia molto giovane, così come in alcuni spot pubblicitari per brand come Fiat, Puma e Kinder. Dal 2015, poi, anno in cui sposa Francesco Sarcina, la carriera da influencer della Incorvaia svolta e lei diventa il personaggio pubblico che è oggi. La sua notorietà risale soprattutto al 2016, quando partecipa a Pechino Express insieme all’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Prima, Clizia lavorava come modella e influencer, ma da quel momento è diventata molto nota, partecipando poi nel 2020 al GF Vip, dove conosce Paolo Ciavarro con cui la donna diventa nuovamente madre, dopo la figlia avuta con Sarcina.

Clizia Incorvaia look: tutti i cambi nel tempo

Abbiamo visto cambiare molto Clizia Incorvaia negli anni, soprattutto a livello di look. Nel video di Paolo Meneguzzi, ad esempio, appare con i capelli mori e una frangetta che andava molto in voga al tempo, mentre nel 2016 a Pechino Express sfoggia un caschetto ossigenato divenuto iconico di quell’edizione. Nel 2020 al GF Vip l’abbiamo vista con i capelli lunghi, di un biondo scuro, che col tempo ha via via schiarito. Oggi, invece, appare con una lunga chioma contrassegnata da un biondo acceso. Negli anni Clizia ha via via schiarito sempre di più il colore dei suoi capelli, alternando tagli più lunghi a quelli corti, ma mantenendo sempre intatta la sua bellezza. Al di là dei frequenti cambiamenti di look, infatti, ciò che non è mai cambiato è il portamento dell’influencer, apparsa sempre molto elegante e curata. Sul suo viso, inoltre, paragonando le foto non si vedono cambiamenti significativi, se non quelli dovuti dal tempo che passa, ma oggi a 42 anni la Incorvaia rimane una bellezza molto notevole. Su Instagram possiamo vedere molte foto di lei e scorrendo nei post possiamo scoprire anche i diversi look che ha presentato.