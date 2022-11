Anticipazioni Gf Vip 28 novembre Micol vittima Clizia le denuncia

Stasera con le Anticipazioni del Gf Vip 28 novembre il caso Micol, l’ingresso di Clizia e la bomba Taylor Mega concorrente

Torna stasera lunedì 28 novembre l’appuntamento con la puntata del GF Vip. Secondo le anticipazioni, ampio spazio alla situazione di Micol Incorvaia, al centro di diverse schermaglie con le altre donne nella Casa. Sulla questione è intervenuta la sorella della gieffina, Clizia, che ha denunciato gli attacchi del “branco”, come lo ha definito lei, attaccando le donne che nelle a casa hanno deriso Micol. Mirino su Antonella e Oriana, da tempo in opposizione a Micol, ma anche su Patrizie e Wilma, che l’hanno definita brutta, aggiungendo che un uomo non la guarderebbe. Dopo gli insulti sui capelli, ora quelli sul suo aspetto e ha sbottato Clizia Incorvaia, che ha condannato questo atteggiamento, sostenendo che sia un passo indietro importante per l’emancipazione femminile. L’influencer ha salvato solo Giaele e Nikita, mentre ha condannato tutte le altre donne, ree di dare un bruttissimo esempio e di ledere la salute mentale di Micol, che sta accusando questa situazione. Dopo il caso di bullismo per Marco Bellavia, il copione rischia di ripetersi anche con Micol con tutte le cattiverie che sta ricevendo nella casa. Per parlare della posizione, secondo le anticipazioni del GF Vip potrebbe entrare nella casa Clizia, per avere un confronto con quelle che considera le carnefici della sorella e per denunciare il loro comportamento.

Se Clizia potrebbe entrare per una sera, qualcun altro potrebbe invece diventare un nuovo concorrente di questa edizione del GF Vip. Da tempo si parla di nuovi possibili ingressi, rimandati a quanto pare a gennaio per via della situazione legata al Covid. Ora, però, che la questione virus sembra rientrata, si torna a parlare di nuovi ingressi e rimbalza un nome clamoroso, quello di Taylor Mega, l’ex di Alberto De Pisis che ha fatto la sua comparsa la scorsa settimana al GF Vip che ha rivelato anche di avere avuto un flirt con Giaele. Un suo eventuale ingresso sarebbe davvero una bomba nella casa. Sicuramente non sarà a breve perché da Instagram la bionda influencer legata a Giaele risulta attualmente all’estero. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 28 novembre del GF Vip ci potrebbe essere una sorpresa per Edoardo Donnamaria, che finora non ne ha mai avute, e una per Antonino. Infine, spazio probabilmente a Oriana, che potrebbe raccontare la sua storia, così da farsi conoscere ancora meglio dal pubblico italiano. I fan del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, Edoardo Donnamaria non hai mai difeso Micol Incorvaia, anzi. L’ingresso eventuale di Clizia nella diretta di questa sera nel programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe trasformarsi per lui in una brutta sorpresa dopo le belle parole di Paolo Ciavarro.

Anticipazioni Gf Vip Patrizia e Luciano, Wilma e Daniele

Le anticipazioni di stasera 28 novembre del GF Vip non si fermano al caso Micol, spazio anche a Patrizia e Luciano, la cui situazione ha letteralmente scosso il web. Su Twitter ha preso a circolare un video in cui alcuni ragazzi della casa parlando hanno raccontate che tra i due ci siano stati rapporti, cosa confermata anche dalla Rossetti. Chiaramente, la notizia ha scosso i fan, ma la tranquillità con cui gli uomini stavano parlando ha fatto pensare a molti che il tweet sia stato male interpretato e che nel video si alludesse ad altro, ovvero che Patty Lipstick sia scoppiata. In puntata questa sera, quindi, si potrebbe indagare se davvero sia scoppiata la passione tra i due.

Continuiamo le anticipazioni del GF Vip del 28 novembre con Wilma, che è tornata nella casa dopo essere guarita dal Covid e si è subito rifiondata su Daniele. La cantante non ha nascosto la sua passione per il giovane coinquilino, ammettendo che ci potrebbe essere una storia d’amore platonica tra loro. I due sono divisi da una grande differenze d’età, oltre 30 anni, ma la loro intesa è innegabile e Wilma non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti e la sua gelosia: sicuramente si potrebbe parlare della situazione in puntata, per conoscere meglio anche le posizioni di Daniele. Le ultime notizie dal Grande Fratello Vip d’altronde sono inequivocabili. La Goich ha detto che fuori dalla Casa non esclude nulla, chi vivrà vedrà.

Andiamo avanti con gli spoiler della puntata di stasera del 28 novembre del GF Vip con la schermaglia tra Nikita e Antonella. La Fiordelisi continua a collezionare litigate e in particolare ci sono state tensioni con la Pelizon durante la festa delle favole, con la schermitrice che si è lamentata di essersi dovuta vestire da granchio e Nikita ha sostenuto che si fosse infastidita perché lei era vestita da Ariel e ad Antonella fosse toccato un ruolo secondario. Nikita ha dimostrato di non tollerare gli atteggiamenti da prima donna della coinquilina e sicuramente le loro tensioni possono essere argomento di discussione in diretta. Inoltre gira su Twitter un video in cui Nikita parla con Luca Onestini interpretando come body shaming le parole su Antonella che ha chiesto a Edoardo Donnamaria di controllarla sul cibo e che non si vede in forma in abiti aderenti come quello di Ariel.

Torniamo con le anticipazioni del GF Vip del 28 novembre con uno dei temi ormai caldi: Antonino e Oriana. I due sono sempre più lontani. Dopo le discussioni nella Casa per le incertezze di Spinalbanese e la volontà della venezuelana di allontanarsi, la situazione tra i due è letteralmente precipitata per due scivoloni dei diretti interessati. Oriana, quando Antonino ha palesato la mancanza della figlia, ha risposto che le manca il cane, un paragone non gradito da Spinalbese, che ha poi paragonato la venezuelana a una macchina, sostenendo di volere una Ferrari mentre lei è una Porsche. Battute che hanno fatto molto eco sui social e sicuramente verranno analizzate in studio, così come il rapporto tra Oriana e Antonino, che raffreddandosi ha fatto spazio a un ritorno di fiamma con Giaele, che si è riavvicinata negli ultimi giorni ad Antonino. Infine sempre il popolo Twitter ha fatto diventare virali dei video in cui Charlie Gnocchi fa delle battute di cattivo gusto su Oriana e in molti hanno chiesto la squalifica.

Anticipazioni Gf Vip nominati 28 novembre

Terminata l’emergenza Covid, tornano le eliminazioni. Non da questa puntata, ma dalla prossima il televoto tornerà a condannare il gieffino prescelto. Per ciò che riguarda il televoto di stasera 28 novembre, in nomination ci sono Luca Salatino, Nikita, Giaele e Charlie: il preferito del pubblico otterrà l’immunità e non potrà essere nominato per il televoto che, prossima settimana, porterà all’eliminazione. Sarà una votazione cruciale, quindi, quella di stasera e stando ai pronostici che girano sul web, dalle anticipazioni Nikita sembra essere la favorita del pubblico con il 45% di preferenze, seguita da Giaele al 30%. Più staccato Luca al 20% e Charlie al 5%. Nikita, quindi, sembra la favorita a vincere il televoto e prolungare la sua esperienza nella casa del GF Vip, ma come sempre occhio alle sorprese. Infine, gli spoiler della puntata di stasera 28 novembre del GF Vip terminano con gli Incorvassi, altro tema di dibattito in serata. I due sono molto amati dal pubblico, ma la loro relazione stenta a decollare con un bacio, anche se il feeling è evidente, come ha confermato anche Giaele. Vedremo se Signorini incalzerà Micol e Edoardo Tavassi in puntata. Non a caso anche Antonino si è accorto della loro particolare intesa ed è diventato virale il suo meme tra gli Incorvassi. L’ex di Belen Rodriguez è sicuro che la sorella di Clizia è la donna perfetta per Tavassi.