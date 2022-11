Come hanno preso il Covid al GF Vip

Gf Vip positivi nella Casa: su Twitter si chiedono come hanno preso il Covid i concorrenti che non hanno contatto con l’esterno

Il grande tema degli ultimi giorni in casa GF Vip è senza dubbio l’incredibile arrivo del Covid , come lo abbiano preso i vipponi risultati positivi e in isolamento. Si tratta di una prima volta assoluta nella storia del programma, che in passato ha saputo resistere all’arrivo del virus, ma ora ha dovuto cedere. Una situazione inedita e abbastanza incredibile, considerando le precauzioni e le attenzioni poste affinché i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip non abbiano contatti col mondo esterno. Sin dalla notizia del malessere di Patrizia Rossetti, la prima a stare male e su cui si è parlato di Covid, i fan si sono chiesti: come è potuto accadere. Su Twitter e sul resto dei social in molti si domandano come i concorrenti del GF Vip possano aver preso il Covid, considerando che non hanno contatti con l’esterno e che prima di entrare sono sottoposti a tampone e quarantena.

Occorre premettere che fare supposizioni è abbastanza difficile, perché avere la certezza di come il Covid possa essere entrato nella casa è praticamente impossibile. Ci sono, naturalmente, diverse ipotesi e soprattutto ci sono le opinioni di noti virologi che hanno parlato del caso. Tra questi Marco Bassetti, che ai microfoni di The Pipol ha colto l’occasione per sostenere l’inutilità dei tamponi. Ormai, secondo lui, il Covid va affrontato come un’influenza di stagione, perché con i vaccini e l’indebolimento della variante ormai si può affrontare senza i demoni dei tamponi e della quarantena. Secondo Bassetti, applicare la filosofia dello “zero Covid” è impossibile e il caso del GF Vip dimostra che anche con tutte le attenzioni del mondo il virus trova il modo di entrare.

Insomma, secondo il virologo in realtà non è così sorprendente che i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini abbiano preso il Covid. I motivi del contagio possono essere diversi, tra quelli più sostenuti ci sono il contatto indiretto con il personale o con la troupe oppure l’ingresso di uno dei nuovi col Covid in incubazione e non rilevato dai tamponi. Si parla ad esempio dell’ipotesi di un falso negativo per Luciano Punzo, ovvero che prima di entrare al Gf Vip è risultato negativo al tampone, ma in realtà era positivo. Conoscere la verità è impossibile, l’unica certezza di questa storia è che il Covid, ormai, fa parte della vita di tutti i giorni nonostante tutte le precauzioni del caso

GF Vip i positivi chi sono

Al momento, sono quattro i vipponi risultati positivi al Covid: Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Tutti quanti, come si apprende da una nota del GF Vip, sono in buone condizioni e monitorati. Mattino Cinque news ha rivelato, inoltre, che i quattro saranno presenti nella puntata di stasera in collegamento e racconteranno magari qualcosa in più sulle sue condizioni. Positiva anche Pamela Prati, eliminata dal GF Vip giovedì scorso e le cui foto del bacio con Signorini hanno fatto il giro del web, facendo temere per la salute del conduttore del programma.

Ma cosa succede, ora, al GF Vip con questi casi di Covid? Al momento lo show va avanti per la sua strada, la puntata di stasera 14 novembre andrà in onda secondo i piani, e stando alle anticipazioni sarà anche ricca di tematiche, e poi proseguirà con un appuntamento a settimana (ma non c’entra il Covid nell’addio all’episodio del giovedì, è una scelta fatta a priori e causata dall’imminente inizio dei Mondiali). The show must go on quindi, ma con qualche modifica: il televoto di stasera è stato annullato e probabilmente non vedremo nemmeno le nomination finché tutti non torneranno nella casa, ma su questo punto farà chiarezza Signorini in puntata.