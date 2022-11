Ieri oggi e domani Adelina storia vera chi è nella realtà

Chi è nella realtà Adelina, personaggio interpretato da Sophia Loren nel celebre film Ieri oggi e domani

Ieri Oggi e Domani è celebre anche per aver messo in scena la storia vera della contrabbandiera. Tra i film più importanti della storia del cinema italiano c’è senza dubbio questo cult del 1963 diretto da Vittorio De Sica, capace di trionfare agli Oscar nella categoria Miglior film straniero. La pellicola è costruita intorno a tre episodi, interpretati da due miti come Marcello Mastroianni e Sophia Loren. La prima storia è quella di Adelina Sbaratti, una contrabbandiera di sigarette di Napoli che, per non finire in carcere, rimane continuamente incinta. Il personaggio è stato interpretato da Sophia Loren ed è ispirato a una persona veramente esistita nella realtà, ovvero Concetta Muccardi.

La vicenda di Concetta Adelina si svolge nell’immediato dopoguerra, dopo la fine del regime fascista in Italia e l’avvento della Repubblica. Nel nuovo assetto nazionale la criminalità organizzata prova a farsi strada e la camorra trova terreno prolifico nel contrabbando di liquori e sigarette. Il centro di questa attività diventa il quartiere di Forcella a Napoli, location dov’è ambientato il film con Sophia Loren nei panni proprio della bellissima e intraprendente Adelina. Qui agisce Concetta Muccardi, una delle tante donne che in quegli anni divennero contrabbandiere di sigarette per la camorra. Lei, però, sicuramente non era più in gamba delle altre, perché venne colta in flagranza di reato diverse volte, ma la sua storia è unica perché nonostante fosse stata beccata in svariate occasioni, non venne mai arrestata a causa di un escamotage molto particolare. Concetta, infatti, ogni volta che veniva colta dalla polizia rimaneva incinta, così da evitare l’arresto perché il Codice Penale al tempo vietava la prigionia di una donna incinta. Così, con questo gioco Concetta, la Adelina di Ieri oggi e domani, non fu mai arrestata, anche se ogni volta che applicava questo stratagemma si trovava a dover fare fronte a un nuovo figlio da mantenere.

Ieri oggi e domani Adelina che fine ha fatto

La storia di Adelina di Ieri oggi e Domani interpretata da Sophia Loren, o meglio di Concetta Muccardi, è stata a lungo ignorata, dimenticata dai meandri della cronaca. Complice anche l’iconica interpretazione dell’attrice già Premio Oscar per la Ciociara, la sua vera storia è tornata in auge e oggi viene tramandata e raccontata. La donna è morta ormai da tempo: si è spenta nel 2001, all’età di 78 anni. Pare che nella sua vita, con la sua attività illecita e per sfuggire dal carcere, abbia dato alla luce ben 19 figli, dei quali però pochi hanno vissuto a lungo. All’epoca della morte della vera Adelina, infatti, secondo quanto riportato da Repubblica solo cinque erano ancora in vita. La contrabbandiera di Ieri Oggi e Domani nella realtà non ha vissuto sempre a Napoli, ma per un breve periodo si è spostata a Genova, sempre perseguendo il suo obiettivo di sfuggire alla legge. Una vita in fuga dalla giustizia per Adelina, che si è trovata a dover sempre badare alla sua famiglia, che aumentava ogni qual volta doveva tirarsi fuori dai guai.