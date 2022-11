Anticipazioni Beautiful Sheila Steffy scontro finale: rimarrà solo una

Dalle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful la battaglia finale tra Sheila e Steffy con la drastica decisione di Finn

Vedendo Beautiful dalle anticipazioni americane della soap non ci si chiede altro che sapere cosa accadrà tra Sheila e Steffy. La madre biologica di Finn, stando agli spoiler, non si arrenderà con l’obiettivo di distruggere per sempre la vita della Forrester ed essere la sola nella vita del ritrovato figlio. Dal canto suo Steffy, come abbiamo visto da tempo nelle ultime puntate della soap americana sulla saga dei Forrester, non si è mai arresa alla follia della suocera ed è pronta a dare battaglia mettendo a rischio anche la sua stessa vita per salvare suo marito e il suo piccolo bambino. Le anticipazioni parlano chiaro tra Sheila e Steffy ne rimarrà solo una ma la lotta tra le due donne continuerà senza sosta fino a quando non si metterà la parola fine sull’intricata questione. Gli spoiler dalle puntate americane di Beautiful ci portano subito dopo il momento esatto in cui siamo arrivati oggi in Italia con la soap statunitense: Sheila si introduce in casa di Steffy nonostante il divieto di allontanamento mentre Finn è fuori per fare surf.

Anticipazioni Beautiful Sheila chiama Deacon

Dalle anticipazioni sappiamo che la Forrester si spaventerà a morte nel vedere la suocera piombare dietro le sue spalle e dritta verso la camera del suo piccolo nipote. Steffy riuscirà a impedire il peggio scatenando l’ennesima ira funesta di Sheila. Proseguendo con le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, a rendere più emozionante quest’epico scontro è l’arrivo inaspettato di Finn che si ritrova nel bel mezzo del litigio tra le due donne della sua vita. Sua madre biologica si sforzerà in un pianto disperato di incutere pietà nei confronti di suo figlio chiedendogli quale è il motivo per cui non possano ritrovarsi essendo sangue dello stesso sangue. Sheila a questo punto si girerà verso Steffy puntandole il dito contro dicendo che è lei la causa di tutti i mali perché vuole frapporsi tra lei e suo figlio. Finn, apparentemente, non avrà dubbi e accodandosi a sua moglie caccerà di casa sua madre. Prima dell’addio provvisorio di Sheila, ci sarà anche uno scontro fisico con Steffy che dopo lo schiaffo al suo secondo matrimonio metterà di nuovo le mani addosso a sua suocera spingendola via dalla sua casa. Non siamo ancora arrivati alla parola fine perché dalle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful possiamo portarci avanti fino alle puntate italiane che saranno trasmesse più o meno a gennaio 2023.

Gli spoiler sulla soap statunitense dedicata ai Forrester vedranno Steffy in crisi perché intuirà il desiderio nascosto di Finn di voler conoscere la sua madre biologica dato che Sheila continuerà a distanza la sua manipolazione per ottenere il suo scopo: l’amore di suo figlio senza dividerlo con Steffy. Così la donna chiederà aiuto ad un altro cattivo di Beautiful che arriverà dal passato, Deacon. Sarà fondamentale nella sua battaglia contro la nuora, perché ormai non è più un sospetto. Sheila vuole prendersi la sua rivincita contro Steffy usando ogni tipo di mezzo. Proprio a causa di Deacon, la Forrester stando agli spoiler di Beautiful comprenderà che i suoi dubbi sono certezza e avrà un feroce litigio con Finn che per il bene della sua famiglia continuerà a fingere di non voler conoscere la sua madre naturale nonostante ci sia in lui un sentimento materno mai sopito. Ci vorrà del tempo ma Steffy e Finn riusciranno a riconciliarsi con una romantica cena riparatrice.