Baustelle tour date e prezzi biglietti

I Baustelle tornano con un tour nei club nel 2023 con 5 date in giro per l’Italia. Info biglietti, a breve il nuovo album

Sono pronti al grande ritorno i Baustelle, che a cinque anni di distanza dall’ultima volta torneranno con un tour di 5 date in giro per l’Italia. Il trio toscano formato da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini manca da un po’ di tempo dalle scene, con gli artisti impegnati a portare avanti le carriere da solisti, ma ora i Baustelle hanno annunciato tramite il loro profilo Instagram il tour che prenderà vita nella primavera del 2023 e che porterà in giro il nuovo album, che arriverà a breve.

Tantissima attesa, dunque, per il ritorno dei Baustelle. Il tour inizia il 2 maggio da Firenze, poi proseguirà per i primi giorni di maggio con gli altri concerti a Roma, Bologna, Torino e Milano, dove terminerà il 9 maggio. Cinque notti attese con trepidazione dai fan, che sono pronti a prendere d’assalto i biglietti. La vendita dei tagliandi per assistere agli show prenderà il via a partire dalle ore 14 del 1 dicembre e avverrà, come di consueto, attraverso i canali ufficiali come TicketOne.

A cinque anni dall’ultima volta, dunque, tornano i concerti dei Baustelle. Di seguito il calendario del tour 2023:

2 MAGGIO 2023: Firenze – Tuscany Hall

3 MAGGIO 2023: Roma – Atlantico

5 MAGGIO 2023: Bologna – Estragon

6 MAGGIO 2023: Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

9 MAGGIO 2023: Milano – Alcatraz

Baustelle nuovo album

Nel post in cui in Baustelle hanno illustrato le date del loro tour nel 2023, il gruppo ha annunciato anche l’uscita di un nuovo album. Il cd non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà sicuramente a breve, molto probabilmente nelle prime battute del 2023, magari anticipato da qualche singolo. Sarà il nono disco del trio toscano, che seguirà il doppio lavoro uscito tra il 2017 e il 2018, i due volumi di L’amore e la violenza, che fino a questo momento sono gli ultimi lavori dei tre artisti di Montepulciano.

Negli ultimi tempi, come detto, i tre membri dei Baustelle hanno portato avanti le loro carriera da solisti. Francesco Bianconi ha pubblicato nel 2020 il suo primo album, Forever, e quest’anno ha realizzato un cd di cover dal titolo Accade. Rachele Bastreghi invece ha realizzato il suo primo disco da solista nel 2021, Psychodonna, dopo che nel 2015 aveva già dato vita all’EP Marie. Dopo queste esperienze, dunque, i Baustelle tornano insieme, pronti a regalare ai fan un nuovo album e un tour atteso da molto tempo. Presto, sicuramente, ci saranno novità sul cd, dal titolo alla tracklist fino alla data d’uscita, intanto potremo vedere i Baustelle esibirsi nella semifinale di X Factor di giovedì 1 dicembre, dove duetteranno con gli Omini.