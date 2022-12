Anticipazioni Gf Vip 1 dicembre: Antonino tra i Donnalisi, Patrizia esce

Anticipazioni Gf Vip di stasera 1 dicembre. Antonella e Edoardo litigano per Antonino. Patrizia esce stando ai sondaggi

Anche questa settimana, niente appuntamento del giovedì per il GF Vip, ancora fermo a causa del disputarsi dei Mondiali in Qatar. La prossima prima serata è prevista per lunedì prossimo, ma il fermento non si ferma nella casa e le anticipazioni del GF Vip del 1 dicembre parlano di tante cose successe e da analizzare. In primis la situazione dei Donnalisi che tornano a litigare ferocemente e stavolta l’oggetto della discussione è ben preciso: Antonino Spinalbanese. Non è un mistero che Donnamaria non abbia troppo in simpatia l’ex di Belen e non veda di buon occhio l’amicizia tra lui e Antonella, ma stavolta il ragazzo ha letteralmente perso le staffe, dicendo stufo di sentire parlare sempre di Antonino. Donnamaria si è risentito prima per aver visto Antonella indossare una camicia di Spinalbanese, poi ha sbottato quando Antonella si è messa a parlare del suo amico dopo l’incontro con Ginevra Lamborghini. Davanti a Charlie, Donnamaria ha rimproverato la fidanzata di parlare sempre di Antonino e di essere stufo di sentir parlare di lui e di come si comporti meglio di quanto avesse fatto lui stesso. Non è finita li, perché i Donnalisi si sono rimbeccati in diverse occasioni, con Antonella che si è offesa per la rabbia di Edoardo e lui che ha cercato di spiegarle che il suo risentimento è per il fatto che loro due non parlano abbastanza, mentre lei lo fa con Antonino. Edoardo ha chiesto alla Fiordelisi di smettere di fare cose che gli danno fastidio e ha lamentato che, se lei fa queste cose apposta per farlo innervosire, i problemi tra loro sono più grandi di quanto crede. I Donnalisi hanno comunque trovato il modo di riappacificarsi, con Antonella che ha sottolineato come il loro rapporto sia un “Odi et Amo”, ovvero un’altalena di litigi e riappacificamenti, ma è evidente che i due faticano a trovare un equilibrio e che il tema Antonino resta spinoso per la loro relazione.

Giorni turbolenti, quindi, per i Donnalisi, con Edoardo che mal sopporta ormai vistosamente Antonino. I due hanno anche litigato direttamente, con Spinalbanese che ha definito Donnamaria insicuro e lui ha ribattuto di non poter accettare questa definizione da una persona a sua volta ancora più insicura. Edoardo ha messo in chiaro di non voler avere un rapporto con Antonino, anche perché ha visto il suo avvicinamento solo un modo per fare un piacere ad Antonella e quindi tra i due è ricalato il gelo. Intanto, comunque, i Donnalisi sembrano essere arrivati a una tregua e questa sera ci sarà una cena di mesiversario organizzata da Antonella con l’aiuto di Luca Salatino. Un modo per mettersi alle spalle le turbolenze degli ultimi giorni e riprendere la strada della tranquillità.

Anticipazioni Gf Vip Patrizia esce stando ai sondaggi

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 1 dicembre continuano con la situazione nominati. Passato il caos Covid, il televoto tornerà a valere l’eliminazione ed è quindi particolarmente importante. In nomination sono finiti Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia e soprattutto la prima ha vissuto giorni travagliati. Tornata in casa dopo il Covid, Patty Lipstick prima si è resa protagonista delle offese a Micol, poi è stata al centro di un gossip abbastanza inatteso, ovvero che avesse passato una notte di passione con Luciano Punzo. La Rossetti si è scagliata anche contro gli autori e contro Wilma, con cui ha parlato di Micol in occasione delle offese. Patrizia ha chiesto scusa per le battute che ha fatto, definendole sceme e idiote, ma ha ammesso che la Goich invece era gelosa di Micol e ci è andata giù più pesante, ma gli autori non hanno mandato in onda il momento in cui lei ha frenato la vippona. C’è stato poi un confronto tra Patrizia e Wilma, con la prima che ha ammesso di aver fatto una figuraccia. La tensione è rimasta alta tra le due, che hanno anche litigato davanti a Luca Salatino per una battuta, probabilmente presto si parlerà dei loro confronti.

Un passo falso che potrebbe costare caro a Patty, che stando ai sondaggi sembra la papabile eliminata di lunedì sera. Ci sono anche giorni per ribaltare i risultati, ma i pronostici parlano di un’eliminazione di Patrizia Rossetti dal GF Vip. Dovrebbe continuare, invece, l’avventura nella casa di Micol e Luciano, anche se la prima sembra essere sempre più isolata nella casa, trattata male da tutte le altre donne, ma con Edoardo Tavassi che sembra essere sempre più interessato e vicino alla sorella di Clizia. Andando a dare un’occhiata ai numeri, Micol è la favorita del web, con circa il 50% di voti, Luciano si tiene sul 30 %, mentre Patrizia è ferma al 20%. Insomma si profila un duello tra gli ultimi due, con la Incorvaia destinata a restare in casa, ma in questi giorni molte cose possono cambiare.

Anticipazioni Gf Vip Incorvassi bacio

Parlavamo di Micol e le anticipazioni del GF Vip di stasera 1 dicembre si concentrano proprio sugli Incorvassi. Attaccata da più fronti, la sorella di Micol ha trovato conforto e sostegno in Tavassi, ormai sempre più presso dalla bionda gieffina. I due sono stati molto intimi negli ultimi giorni e pare che sia anche scattato un bacio a stampo, oltre a tenere effusioni sotto alle coperte. Il fratello di Guendalina si è aperto con la ragazza, ammettendo che gli piace molto e di volerla nella sua vita. Anche Micol si è lasciata andare, ammettendo il suo interesse e rivelando di non potercela fare senza di lui. Il dubbio rimane quello che le cose che si provano nella casa possano essere diverse fuori, ma sicuramente la sensazione è che i due possano provare a vivere il loro sentimento e poi accadrà quel che accadrà.

Chiudiamo le anticipazioni del GF Vip del 1 dicembre con una bella notizia: il ritorno nella casa di Alberto De Pisis. L’ex di Taylor Mega era l’unico rimasto positivo, ma finalmente è guarito anche lui ed ha potuto riabbracciare i suoi compagni di avventura. Presto, Alberto potrebbe sicuramente finire in una dinamica molto interessante, perché si parla con forza dell’ingresso della sua ex Taylor in casa e questa può essere sicuramente una grande notizia per De Pisis.