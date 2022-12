X Factor 2022 duetti semifinale stasera: Comacose Baustelle e la sopresa

Va in scena stasera la semifinale di X Factor 2022: previsti duetti importanti con artisti come i Comacose e i Baustelle

Andrà in onda stasera giovedì 1 dicembre la semifinale di X Factor, una serata molto importante, che decreterà i nomi dei 4 finalisti che si giocheranno la vittoria di questa edizione del talent show. Sono rimasti in gara Linda, Beatrice Quinta, i Santi Francesi, gli Omini e i Tropea e tutti quanti stasera verranno affiancati da dei big della scena musicale italiana, dando vita a duetti molto attesi che saranno decisivi per l’accesso alla finalissima. Tra gli ospiti più attesi della semifinale di stasera di X Factor ci sono senza dubbio i Baustelle, che da poco hanno annunciato il loro grande ritorno, con un tour che andrà in scena a maggio e un album in uscita probabilmente a inizio 2023. Il trio toscano duetterà con gli Omini e sarà il primo ritorno in scena dopo la lunga pausa durata cinque anni, in cui i componenti del gruppo si sono dedicati ai progetti da solisti.

È invece uscito da poco il nuovo album dei Comacose, altri protagonisti di questa semifinale di X Factor. Il duo, reduce dal cd Un meraviglioso modo di salvarsi, salirà sul palco in compagnia dei Santi Francesi, per uno dei duetti più attesi della serata. L’ultimo gruppo ancora in corsa, i Tropea, si esibirà invece con una superstar come Donatella Rettore, tornata prepotentemente in auge dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Infine, le ultime due star protagoniste di questa sera della semifinale di X Factor sono Federico Zampaglione e la sorpresa Morgan. Il leader dei Tiromancino canterà insieme a Linda, mentre il cantante di Altrove si esibirà insieme a Beatrice Quinta. Attesa alle stelle, quindi per questi incredibili duetti pronti ad animare la semifinale di X Factor, in onda su Sky Uno a partire dalle 21:15 di giovedì 1 dicembre.

X Factor 2022 ospiti semifinale

Non finiscono qui le sorprese per la semifinale di X Factor. Oltre ai duetti, infatti, nella serata vedremo anche alcuni ospiti speciali. Spazio a Tananai, reduce da un anno pazzesco tra la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva La dolce vita con Mara Sattei e Fedez. Proprio una settimana fa, il cantante di Baby Goddamn ha pubblicato il suo primo album, Rave Eclissi, anticipato dal singolo Abissale ed è pronto ora a portare la sua musica anche sul palco di X Factor. OItre a Tananai, spazio anche a Kae Tempest, famosa musicista e performer inglese, che in questa semifinale del talent show di Sky presenterà il suo ultimo album, The line is a Curve, uscito lo scorso aprile. Tante emozione tanta musica, come al solito, in questa importantissima serata di X Factor, che decreterà i finalisti di questa edizione che sta per volgere al termine.