GF Vip Antonino con il covid in casa: il caso

Antonino positivo al Covid. Le parole di Giaele lasciano pochi dubbi e mandano in allarme i fan del GF VIP

Spunta anche il caso Antonino al GF Vip. Spinalbese infatti avrebbe avuto il Covid ma non è stato in isolamento. Nella serata di ieri spunta questo nuovo caso per la produzione del reality anche perché la questione Covid è stata molto dibattuta all’interno della casa del GF VIP, con svariati concorrenti chiamati a isolarsi in hotel, al fine di non mettere a repentaglio la salute degli altri inquilini di Cinecittà. Sconosciute le modalità della creazione del focolaio ma immediata la risposta della produzione. Le cose, però, potrebbero non essere andate in maniera del tutto adeguata, come si poteva pensare. È infatti scoppiato il caso Antonino, dopo le parole pronunciate da Giaele.

I primi contagiati al Grande Fratello Vip sono stati Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini, subito isolatosi poco dopo l’ingresso in casa, Charlie Gnocchi e Pamela Prati. Quest’ultima, uscita prima di scoprire d’essere positiva, aveva anche messo a rischio la salute di Alfonso Signorini e Marco Bellavia con un bacio in studio. Positività, poi, anche per Alberto, ma chi è rimasto in casa non è stato del tutto esente da sintomi. È proprio il caso di Antonino Spinalbese, che ha fatto preoccupare un po’ tutti, produzione in primis. Aveva spiegato di non sentire più i sapori. Sembra però tutto dovuto a un po’ di suggestione e soprattutto placche alla gola. Tampone negativo ma poi la confessione a Oriana, quando i due si stavano ancora conoscendo intimamente, prima della brusca interruzione da parte dell’ex di Belen. Le ha detto di non poter dormire con lei, avendo ricevuto istruzioni in merito alla notte da dover trascorrere nel container per sicurezza: “Ho avuto i sintomi e hanno paura“.

Un rigoroso controllo, sembrerebbe, ma le parole di Giaele fanno pensare a ben altro. Sta divenendo virale un video tratto dalla diretta del Grande Fratello Vip nel quale la giovane concorrente ride in compagnia in giardino, ricordando i giorni in cui Antonino Spinalbese era positivo al Covid. Gli utenti sono andati su tutte le furie, dal momento che ciò lascerebbe presupporre un trattamento di favore nei confronti dell’ex compagno di Belen. Che il GF VIP abbia deciso di fare correre un rischio a tutti per il bene di certe storyline e, dunque, dell’audience? Da Ginevra ad Antonella, fino a Giaele e poi Oriana. Antonino è cruciale nelle questioni romantiche nella casa del Grande Fratello Vip, il che tiene incollati gli spettatori. Non mandarlo in hotel in isolamento, nonostante avesse il Covid, sarebbe assurdo. Per questo motivo viene da pensare che Giaele possa essersi espressa in maniera “leggera”, senza dare un certo peso alle parole. Avrebbe forse inteso fare riferimento ai suoi sintomi, in parte simili a quelli del Covid. Una situazione che senza dubbio Alfonso Signorini dovrà affrontare nel corso della prossima puntata del GF VIP, in onda lunedì 5 dicembre in prima serata su Canale 5, lasciando spiegare a Giaele De Donà cosa intendesse realmente. I fan pretendono risposte chiare.